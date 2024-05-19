رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تطوير مدرجات كلية الحقوق

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، اليوم الأحد، المراحل النهائية والتشطيبات لمشروع تطوير مدرجا الدكتور عبد المنعم البدراوي، أ.د محيي الدين عوض بكلية الحقوق بسعة 2500 طالب لكل مدرج.

رافق رئيس الجامعة خلال تفقد أعمال التطوير والتجديد بالكلية الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



يأتي ذلك في إطار خطة تطوير المنشآت الشاملة التي تنفذها كلية الحقوق لتوفير بنية أساسية تعليمية على أعلى مستوى ومجهزة بأحدث التجهيزات والوسائل التعليمية الحديثة، حيث يجرى العمل حاليا فى مشروع تطوير شامل لمدرجى الدكتور الشافعى بشير، الدكتورعبد الهادى النجار.



وتفقد رئيس الجامعة، ما تم من أعمال التطوير والتجديد ورفع الكفاءة للمدرجات والانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية للمشروع، والذى تطوير البنية الأساسية والتحتية للمدرجات توفير مستوى متميز وتركيب تكييف مركزى، وأنظمة صوتية حديثة وأحدث أجهزة العرض.

و وجه الدكتور شريف خاطر الشكر لإدارة الكلية على الإلتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة طبقا للمواصفات المعتمدة.



الجدير بالذكر أن مدرجات الدكتور عبد المنعم البدراوي، والدكتورمحيي الدين عوض بكلية الحقوق تم إنشائهما منذ 50 عاما وهما من أكبر المدرجات التعليمية بالجامعة وكليات الحقوق المصرية.