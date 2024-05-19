الهيئة العامة لقصور الثقافة تقدم 16 عرضًا مسرحيًا على خشبة ثقافة قنا

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، تقديم عروض الموسم المسرحي الحالي بجميع المحافظات، ومن بينهما محافظة قنا.

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ان قصر ثقافة قنا شهد مساء أمس السبت انطلاق عروض الموسم المسرحي لإقليم جنوب الصعيد الثقافى ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والفنون.

يأتى ذلك في إطار الإهتمام بالفنون المسرحية ودعم وتنمية المواهب الشابة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

العروض المسرحية

وبيّن المتحدث الرسمي، تواصل تقديم عروض الموسم المسرحي الحالي بجميع المحافظات، حيث ستقدم 16 عرضًا مسرحيًا مجانيًا لمحافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بدءً من يوم السبت الموافق 18 مايو حتى السبت القادم الموافق 25 مايو الحالي علي مسرح قصر ثقافة قنا.

وأشار المتحدث الرسمي، إلي انه سيتم تقديم عرضان كل يوم : العرض الأول الساعة الخامسة مساءً والعرض الثاني الساعة التاسعة مساءً علي مسرح قصر ثقافة قنا والعروض المسرحية المقدمة تابعة للفروع الثقافية "أسوان، الأقصر، قنا، والبحر الأحمر".

الإفتتاح

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا أن الإفتتاح بدأ بعرض مسرحية " المريد" لفرقة قنا القومية من إخراج محمد العدل، وتأليف محمد علي ابراهيم ، واشعار محمد موسي، وموسيقي والحان محمد نشأت، وديكور شادي قطامش ، واستعراض محمد بريقع، وتنفيذ موسيقي محمد فارس، ومخرج منفذ محمد مرتضي.

وأردف أن العرض يحكى عن شخصية (مريد) أحد أفراد طائفة الحشاشين التي يرأسها شيخ الجبل رشيد الدين سنان و حسن الصباح تلميذ مؤسس الطائفة، تلك الطائفة المعادية للدولة الإسلامية تحت قيادة صلاح الدين الأيوبي الذى عاني منها وكاد أن يغتال عن طريق احد افرادها، حتي واتته فكرة أن يقوم بتجنيد أحد أفراد الطائفة وهو شخصية مريد حتي يأتي له برأس رشيد الدين سنان وينجح في ذلك واراح الأمة من خطر تلك الطائفة.

وجاء العرض الثانى بعنوان" الهانم" لفرقة إسنا المسرحية العرض يدور أحداثه حول سيدة عجوز تعود لمسقط راسها للانتقام من حبيبها وبلدتها بعد أعوام من هروبها من بطش أهلها بسبب حبيبها. "

والعرض المسرحي الهانم، بطولة فرقة قصر ثقافة اسنا المسرحية، أشعار محمد كمال، ديكور وملابس محمد منتصر، موسيقى وألحانبهاء صبحى، استعراضات مصطفى ابراهيم، تأليف حسام عبدالعزيز، اخراج احمد حسين.

قام بإنتاج العروض الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.