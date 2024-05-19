بدء فعاليات برنامج التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالإسكندرية "صقر 130"

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اليوم الأحد، فعاليات برنامج التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة "صقر130" والذي ينفذ خلال المدة من 19-21 مايو الجاري، في إطار التعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة المتمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ويهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة.

"صقر ١٣٠"

جاء ذلك بحضور اللواء حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية للأزمات، والعقيد حمدي هندي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري للتخطيط والتدريب، والعميد محمد علي كشك المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ورؤساء شركات المرافق، ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

تحيات الفريق أول محمد زكى

ومن جانبة، نقل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة؛ والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معبرًا عن فخره بالإعداد الدقيق والتنفيذ المتميز للتدريب العملي صقر 130 والذي يليق بالإسكندرية عاصمة مصر الاقتصادية والمدينة التاريخية التي تضم معالم أثرية تعود لآلاف السنين.

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الحضور، مقدمًا الشكر لقيادات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الشعبي والعسكري لمجهوداتهم المبذولة لمواجهة أي أزمات قد تحدث في المحافظة، والتنسيق والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، في ظل جهود القيادة السياسية لدعم مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

مجابهة الأزمات والكوارث

ووجه المحافظ الشكر لجميع الجهات المشاركة في التدريب العملي، وأكد أن مجابهة الأزمات والكوارث من أهم التحديات التي تواجه الإسكندرية خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، لافتًا أن المؤسسات القوية ينبغي أن تمتلك رؤية واضحة لمجابهة أي أزمة قد تتعرض لها، من خلال الاستجابة السريعة والتحرك الفوري وتحمل المسئولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

واستعرضت كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مدى استعداديتها وجاهزيتها للتعامل مع الموقف التعبوي الذي حددته القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن التدريب العملي المشترك يتم بالتعاون بين كافة الجهات المعنية، لتحقيق عدد من الأهداف أهمها تنمية مهارات الاستخدام الأمثل للمعدات والإمكانات المتاحة في حال حدوث طوارئ والتأكد من جاهزية تلك المعدات والوصول إلى أنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومحافظات الجوار والقوات المسلحة لتأمين المنشآت ومواجهة الأزمات، لذا لابد من الاستفادة من هذا التدريب على الوجه الأمثل.

وفي السياق ذاته؛ كرم محافظ الإسكندرية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أسر الشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن أرض الوطن، فلن تنسى مصر من ضحوا بدمائهم من أجلها وسيظلون دائمًا مصدر إلهام للأجيال القادمة.