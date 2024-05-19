طلاب شيبة للتربية الفكرية بالشرقية يزورون متحف تل بسطا

نظمت لجنة ذوى الهمم بديوان عام محافظة الشرقية، زيارة لعدد 20 طالب وطالبة من مدرسة شيبة للتربية الفكرية، لمتحف تل بسطا بالزقازيق، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوي الهمم على مدار العام، ايماناً بأهمية هذه الفئة واستمرار دعمها ودمجها في المجتمع، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، لإعداد مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي الهمم وأسرهم.

وأشارت الدكتورة رانيا ربيع مقرر لجنة ذوى الهمم بالديوان العام، إلى أن لجنة ذوى الهمم قامت بالتنسيق مع متحف تل بسطا بالزقازيق وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، لتنظيم زيارة لعدد 20 طالب وطالبة من مدرسة شيبة للتربية الفكرية، للمنطقة الأثرية بتل بسطا، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف، لافتة إلى أن الزيارة تضمنت ورش تلوين ورسم وكتابة الأسماء باللغة المصرية القديمة، وجولة إرشادية بالمنطقة الأثرية قاعة العرض المتحفي، برفقة أحد المرشدين بالمتحف.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال أحمد مصطفى أستاذ متفرغ بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل ورئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل ذوى الإعاقة بالزقازيق.

وأوضح إبراهيم على حمدي، مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أنه بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمتاحف والذى يوافق 18 مايو من كل عام ، نظم قسم المعارض المؤقتة بالمتحف معرضا مؤقت بعنوان (العلم والمعرفة عند المصرى القديم ) عرض فيه" تمثالين للمعبود جحوتي على هيئة القرد، لوحة كتابة من الرخام عليها كتابات بالهيروغليفي بالغائر، مُستنسخ لهيئة الكاتب المصري" وذلك في الفترة من 18 مايو حتى نهاية شهر مايو الجارى.

وأشار إلى أن أقسام " البحث العلمى، والباحثين والدارسين، والتعليمى" بالمتحف، ستنظم مجموعة من المحاضرات العلمية والورش الفنية خلال شهر مايو تتضمن " المعبود جحوتي، وأدوات الكتابة عند المصري القديم، قواعد البحث العلمي، منحوتات من الحضارة المصرية القديمة، المسرجة).

وذكر أن متحف تل بسطا يستقبل طلبة مدرسة شيبة للتربية الفكرية لقضاء يوم ترفيهي بالمتحف يتضمن (عرض فيلم تسجيلى، تلوين على الوجه، كتابة أسمائهم باللغة المصرية القديمة)، بالتنسيق مع لجنة ذوي الهمم بالديوان العام، وذلك على هامش الإحتفال باليوم العالمى للمتاحف.

وأضاف مدير متحف تل بسطا إن المتحف يستقبل الزوار وراغبي حضور الإحتفال مجاناً، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

وثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية المتاحف في تطوير وتنمية السياحة، وحفظ التراث الحضاري والتاريخي والثقافي.