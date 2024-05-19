غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بسمالوط

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية؛ لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية حيث تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الإثنين، قافلة طبية ، بقرية أبو سيدهم إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، وذلك على مدار يومين متتاليين 20 و21 مايو الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي اطلقها الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات ، مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن هذه القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

جديرا بالذكر ، أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد أعلن توقيع الكشف على 1531 حالة ، خلال قافلة طبية مجانية بقرية دير البرشا بمركز ملوى على مدار يومي 15 و 16 مايو الجارى، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا ، مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 277 حالة جراحة، 228 باطنه، 391 حالة أطفال ، 77 حالة أسنان، 100 حالة نساء، 37 تنظيم الأسرة، 166 جلدية، 113 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 147 تحليلا متنوعا ًو 11حالة موجات صوتية و11 أشعة عادية و 90 كشف مبكر للضغط والسكر و6 حالات خلع أسنان وتحويل 13 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 116 متردداً.