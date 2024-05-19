نقابة الصحفين ومديرية الصحة ينظمان يوم صحى مجانى بالإسكندرية

تنظم نقابة الصحفين الفرعية بالاسكندرية مع مديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة، يوم صحي مجاني، الخميس المقبل بمقر النقابة، للفحص والكشف المجانى عن الصحفيين.

وقالت هدى الساعاتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، أمن الصندوق في النقابة، إن اليوم الصحي يتضمن تقديم خدمة طبية مجانية للصحفيين، وتتنوع الخدمات المقدمة لتضم 6 تخصصات طبية، تشمل الباطنة والقلب والأسنان والمبادرات الخاصة بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والكشف المبكر عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

وأضافت الساعاتى، أنه سيتم في اليوم الصحى، تواجد فريق المبادرات الخاص بمديرية الصحة، لتفعيل المبادرات الرئاسية لجميع العاملين والتي تشمل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة صحة المرأة.

الجدير بالدكر ان قد نظمت الدكتورة هدى الساعاتي أمين الصندوق بنقابة الصحفيين بالإسكندرية ، متضمنا الكشف عن سرطان الثدي ، والكشف المبكر و علاج الأمراض السرطانية، و العناية بصحة الأم و الجنين، و فحص المقبلين علي الزواج، و الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الإعتلال الكلوى و التطعيم بلقاح كورونا ” جونسون و سينوفالك”.

يشار إلى أن المبادرة تشمل تكثيف تقديم الخدمات الصحية من خلال تفعيل مبادرات الصحة العامة والتي تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة و الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي و مبادرة دعم صحة المرأة و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

فحص المقبلين على الزواج

وفحص المقبلين على الزواج وكذلك مبادرة العناية بصحة الأم و الجنين للسيدات الحوامل و كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

ويتم تنفيذها في بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالإضافة إلى وجود 140 فرقة ثابتة و25 فرقة متحركة و8 عيادات متنقلة