حكم رادع بحق شقيقين تسببا في عاهة مستديمة لمواطن بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، حكمًا بمعاقبة المتهم "ع.ص" عامل وشقيقه "م.ص" بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن، بدائرة قسم جرجا.

أحداث القضية تعود إلى عام 2024 بدائرة قسم جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه مما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة له ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهما النيابة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

ضبط المتهم بقتل طالب والاستيلاء على هاتفه بالإسماعيلية





من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية الإسماعيلية ، من ضبط طالب لاتهامه بقتل صديقه وسرقة هاتفه المحمول، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مركز شرطة القصاصين، يفيد بورود بلاغًا من مزارع – مقيم بدائرة المركز، بتغيب نجله "طالب" عن مسكنه.

وبالفحص وإجراء التحريات، توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المتغيب (طالب- مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، بغرض السرقة حيث قام بإصطحاب المتغيب لمنزله والتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته ما أسفر عن مصرعه في الحال، وإستولى على هاتفه المحمول، وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة فـى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد، من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، وبها جروح متفرقة بالجسم.

بالإنتقال والفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة حداد "له معلومات جنائية" لقيامه بالتعدى على المجني عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بور سعيد من ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في الحادث، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث تصادم اليوم بين جرار زراعي وسيارة ملاكي بطريق "الدوار - أولاد صقر" بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول كل من: "جهاد. ع" 58 عامًا، و"بشرى. خ" 65 عاما، و"حور. م" عامين، مقيمين بمركز أولاد صقر، مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفرقة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وخروجهم بعد تحسن حالتهم.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ملاكي بطريق "الدوار - أولاد صقر" بمركز أولاد صقر، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.