ببجي موبايل تتعاون مع SSC North America لجلب سياراتها الأسطورية

أعلنت لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE، إحدى أشهر ألعاب الهاتف في العالم، عن تعاونها مع شركة تصنيع السيارات الرياضية SSC المعروفة بإنتاج بعضٍ من أسرع السيارات في العالم.

سيشهد التعاون بدءاً من اليوم وحتى 9 يوليو إطلاق سيارتين فائقتين من SSC North America، وهما Tuatara وTuatara Striker في ساحات لعبة ببجي موبايل، مع توفر كل طراز بلونين.

تحمل Tuatara الرقم القياسي لأسرع سيارة يتم تصنيعها في المعامل، حيث يمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 300 ميل في الساعة، وتتوفر بلونيّ Rose Phantom وSky Crane، أما Tuatara Striker فتشتهر بتعدد استخداماتها وقوّتها وتصميمها المستقبلي وتتوفر بلونيّ Dawn's Edge وBlue Nightscape.

بالإضافة إلى هذه المركبات الأنيقة، سيتم أيضاً إطلاق خرائط SSC الرسمية في وضع World of Wonder.

تأسست شركة SSC في عام 1998 على يد الرئيس التنفيذي جيرود شيلبي، نتيجة لرغبته في تحدي هيمنة الشركات المصنعة الأوروبية في صناعة السيارات الفائقة عالية الأداء. وتتميز سيارات SSC بتصاميمها الأنيقة وتفاصيلها الداخلية الفاخرة وهندستها المتطورة، بالإضافة إلى محركاتها القوية ذات الشاحن التوربيني المزدوج V8.

قال فنسنت وانج، رئيس قسم نشر لعبة ببجي موبايل لدى شركة تنسنت جيمز: "يسرنا إطلاق تعاوننا مع SSC لنُضيف بُعداً جديداً ومشوقاً لتجربة اللعب، عزز التزام SSC بالابتكار والأداء سمعتها كشركة رائدة في صناعة السيارات، ونفخر اليوم بتقديم هذا المستوى من التطور للاعبينا".

قال جيرود شيلبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SSC: "نتطلّع إلى تقديم سيارتنا الخارقة Tuatara وTuatara Striker في ساحات معارك ببجي موبايل لنوفر للاعبين فرصةً لتجربة سرعة سيارات SSC North America الشهيرة في بُعد جديد كلياً".