إزالة 760 طن مخلفات وقمامة خلال حملات للنظافة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على توفير كافة الإمكانات اللازمة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها، مشيراً إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بالقرى والمراكز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم رفع وإزالة 760 طن مخلفات وقمامة خلال حملات للنظافة نفذتها الوحدات المحلية بمراكز صدفا وأسيوط والبداري وساحل سليم والغنايم خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرفع المخلفات والأتربة ومنع تراكمات القمامة بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الكتلة السكانية وخاصة الموجودة بالقرب من المنشأت الحيوية كالمستشفيات والمدارس وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة لتسيير الحركة المرورية بالإضافة إلى صيانة كشافات إنارة بعدد من الشوارع والميادين والطرق العامة وعمل الإصلاحات اللازمة لبعض كشافات الإنارة واستبدال وتغيير آخرى لافتاً إلى اشراف ومتابعة رؤساء تلك المراكز (العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم وممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا) ونوابهم على تلك الحملات المكثفة وبمشاركة مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ (سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) وغيرها من المعدات.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.