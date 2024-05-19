"الشباب والرياضة" تطلق أولى فعاليات القوافل الطبية التوعوية بسوهاج

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، أولى فعاليات القوافل الطبية التوعوية ، بالقرى الأكثر إحتياجاً وقري المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة” بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي إهتمام الوزارة بالقرى الأكثر إحتياجاً، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب، إنطلاقاً من إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالإرتقاء والنهوض بتلك القري، من خلال تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " وتنفيذاً لإستراتيجية مصر للتنمية 2030 ، موضحاً أن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة، في إطار توجهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة.

وتم تنفيذ القافلة بمركز ساقلته قرية السرافيه بمحافظة سوهاج، و شملت ( طب بشرى ، طب بيطري، توعية صحية).

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى و الطب البيطري والصيدلة بالجامعة حيث تم الكشف الطبي على٣٩٣ حالة مرضية في التخصصات الطبية ( الباطنة العامة - الجهاز الهضمى والكبد - الاطفال - المسالك البولية - الرمد - العصبيه والنفسية - المخ والاعصاب - القلب والصدر - الجراحة العامة) و تحويل بعض الحالات إلي مستشفى جامعة سوهاج لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

فيما تضمنت قوافل الطب البيطري الكشف على ٦٧٩ حالة بيطرية من الحيوانات والطيور ، وصرف التحصينات والأدوية ، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ص ، وتطعيم الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية .

كما شملت القوافل الطبية حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي ، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة.





