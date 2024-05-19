الأحد 19 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث الأتوبيس الطائش بالقليوبية

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

ارتفع عدد المتوفيين في حادث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على جانب الطريق إلى 7 أشخاص بينما لازال 12 شخصا يتلقون العلاج وذلك بعدما توفي أحد المصابين فور وصوله استقبال مستشفى قليوب العام.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث الاتوبيس الطائش في القليوبية 

وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، بينما تم نقل المتوفيين لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

شهد الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، حادث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي الطريق، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا ومصرع 6 آخرين.

جري الدفع بسيارات الإسعاف لمنطقة الحادث ونقل المصابين لمستشفي قليوب، بينما تم نقل الجثث لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ باصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على جانب الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخص ومصرع 6 أخرين.

وتم الدفع ب10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي قليوب، ونقل الجثث لمستشفي ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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