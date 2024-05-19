جامعة الفيوم توافق على 15 دكتوراة و14 رسالة ماجستير

عقدَ مجلسُ شُئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم، جلستَهُ رقم 204 برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس ، اليومَ الأحد، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع قدم الدكتورعرفه صبري باسمه وباسم أعضاء المجلس خالص التهاني إلى الدكتور وليد علي جمعة أبو طالب بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي بتجديد تعيينه مديرًا عامًّا للدراسات العليا والبحوث بالجامعة، متمنيًّا له دوام التوفيق والسداد، ثُـمَّ تَــمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق.

ووافقَ المجلسُ على تسجيل مجموعةٍ الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها 14 ماجستير، و15 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، ثمَّ ناقشَ المجلسُ مقترح لائحة الدراسات العليا الجديدة (نظام الساعات المعتمدة) بكلية الزراعة بناءً على موافقة مجلس الكلية، كما ناقشَ المجلس كذلكَ بعض التصويبات بلائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية السياحة والفنادق ، بناءً على موافقة مجلس الكلية.

وناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

تعليم الفيوم يحصد جوائز مسابقة ثقافية

ومن جهه اخرى حصل تعليم الفيوم على عدد من المراكز الأولى جمهورية فى المسابقة الثقافية المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني. وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ووزارة الأوقاف المصرية من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر صحيح الدين، وبناء الوعي الثقافي والمعرفي.

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في المسابقة الثقافية المشتركة الخامسة للعام الدراسي 2024/2023، للقيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين والأخصائيين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية : الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، والتعليم الفني.

وحققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ،

المعلمون - فازت هالة قرني محمد عبدالرحمن - مدرسة عبد التواب عبد الحميد صالح - إدارة سنورس التعليمية ، مركز أول جمهورية (جائزة مالية قيمتها 4000 جنية).

المرحلة الابتدائية - فازت التلميذة جودى محمود أحمد - إدارة أبشواي التعليمية ، مركز أول جمهورية (جائزة مالية قيمتها 2500 جنية ).

الثانوي العام - فازت الطالبة ألاء أشرف على عبدالحليم على - الصف الأول الثانوي العام - مدرسة جامعة عين شمس الثانوية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية ، مركز سادس جمهورية (جائزة مالية قيمتها 1000 جنية ).

الثانوي الفني - فاز الطالب أحمد صفوت عبدالعال محمود - مدرسة الفيوم الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج - إدارة غرب الفيوم التعليمية ، مركز أول جمهورية ، (جائزة مالية قيمتها 3500 جنية ).

أولياء الأمور - فازت ابتسام أبوالقاسم توفيق - ولى أمر الطالبة صفاء على محمد فريد - إدارة أبشواي التعليمية ، مركز ثاني جمهورية (جائزة مالية قيمتها 3000 جنية ).

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