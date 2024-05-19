تعليم الفيوم: ختام المراجعات والمحاضرات لطلاب الثانوية العامة

اختتمت إدارة غرب الفيوم التعليمية المحاضرات المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام بإدارة غرب الفيوم التعليمية، والتى شملت جميع المواد الدراسية، ومراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات المتميزين بإدارة غرب الفيوم التعليمية. وذلك تحت اشراف ومتابعة الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم وإشراف مروى عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات بإدارة غرب الفيوم التعليمية .وايضا فريق العمل المشرف على المحاضرات بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وإدارة غرب الفيوم التعليمية.

ويتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بقاعة المحاضرات بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات إدارة غرب الفيوم التعليمية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالشكر والتقدير الى المعلمين المشاركين فى تقديم المحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة والمتميزة فى تقديم خدمة تعليمية لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة على مستوى جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة , وقام بتقديم محاضرة اليوم الأحد فى مادة الأحياء أحمد شبرية.

شكوى تسريب مادة العلوم

ومن جهه اخرى اشتكى طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم من تداول ورقة امتحان مادة العلوم وان الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط فوجئوا عقب خروجهم من الامتحان بأن الكثير من زملائهم حصلوا على أسئلة الامتحان قبل دخولهم اللجنة وان ورقة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 الفصل الدراسي الثاني تم تداولها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد .

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إحالة رئيس إحدى اللجان بمدرسة تعليم أساسي تابعة لإدارة إطسا التعليمية، والمراقب الأول، للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، لمنع تكرار مثل هذه الواقعة، التي تؤثر بالسلب على سير الامتحانات.

جاء ذلك بناءً على المذكرة التي عرضتها الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بهذا الشأن، خلال اطمئنان المحافظ على انتظام سير أعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.

واكد محافظ الفيوم، على ضرورة الانضباط التام داخل كافة اللجان، ومنع أي حالات غش، والتأكد من سير الامتحانات بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الطلاب، لافتاً إلي أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون فيما يخص الإجراءات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين على حد سواء.

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