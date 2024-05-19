وهدان: الصحة حق لكل مواطن والدولة تكفل تقديم الخدمات للمواطنين طقباً للدستور

أكد النائب سليمان وهدان، أن الصحة حق لكل مواطن وتكفل الدولة طقبا للدستور تقديم الخدمات الصحية للمواطنين علي حد سواء، وأن قانون المنشآت الصحية تقضي بمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، بما يتوافق الدور المنصوص عليه في القانون، وهو شي نتمني الالتزام به.

وأضاف وهدان خلال كلمته في الجلسه العامة اليوم، أن قانون التأمين الصحي الشامل نجح في العديد من المحافظات، ونتمني تفعيله في باقي المحافظات حتي يحصل المواطن على خدمه مميزة.