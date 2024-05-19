جماهير الزمالك بالفيوم تزحف إلى القاهرة لمساندة الملكي في نهائي الكونفدرالية

شهدت محافظة الفيوم اليوم الأحد خروج أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك بالمحافظة لمساندة فريقها أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباراة العودة من مباريات الدور النهائي للبطولة الأفريقية.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة باحثا عن تحقيق الفوز بعد انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف واحد لنادي الزمالك، وهو الهدف الذي طمأن جماهير الملكي قليلا قبل مباراة العودة، إذ يكفي فريق الزمالك الفوز بهدف نظيف لحصد اللقب بسبب قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض وهو ما ينطبق على هدف نادي الزمالك في لقاء الذهاب الذي أحرزه مهاجم الفريق سيف الدين الجزيري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

ومن المتوقع، أن يبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي نهضة بركان المغربي اليوم الأحد على ستاد القاهرة في مباراة العودة بالبطولة الأفريقية “الكونفدرالية”، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – أحمد فتوح، وفي خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد دونجا – يوسف إبراهيم أوباما، في خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – إبراهيما نداي – سيف الجزيري.

مشوار نادي الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية.

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفريق الأبيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب أمام فريق دريمز الغانى بالقاهرة ثم حقق الفوز بثلاثية في غانا ليتأهل لنهائى البطولة ثم خسر ذهاباً من نهضة بركان المغربى بهدفين مقابل هدف.

كيف وصل نهضة بركان المغربي للنهائي؟.

افتتح نهضة بركان المغربى مشواره في الكونفدرالية بتخطى عقبة بيندل انسورانس بطل نيجيريا بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم الفوز إياباً بهدف دون رد في الدور الثانى للبطولة وفى دور المجموعات حقق نهضة بركان فوزاً على سيخوخون يونايتد بطل جنوب أفريقيا بهدفين دون رد ثم فاز على الملعب المالى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على ديابل نوار بطل الكونغو بهدفين دون رد ثم خسر من نفس الفريق بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع سيخوخون يونايتد ثم حقق الفوز بثلاثية دون رد على الملعب المالى.

وفى الدور ربع النهائي تخطى نهضة بركان عقبة أبو سليم الليبى بالتعادل السلبى ذهاباً وبالفوز بثلاثية مقابل هدفين إياباً ، و وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب ثم فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى ذهاب نهائى البطولة.