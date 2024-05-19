مصر تناشد المقيمين الأجانب بتوفيق أوضاعهم

تناشد الإدارة العامة للجوازات والهجرة كافة الأجانب المقيمين فى مصر بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم وتوفيق أوضاعهم.

وقالت الإدارة العامة للجوازات : انطلاقاً من حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين بالبلاد بكافة الخدمات المقدمة إليهم من قبل الجهاز الإدارى بالدولة فإنها تهيب بكافة الأجانب وخاصة الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء حتى موعد غايته ۲۰۲٤/٦/٣٠ وسيتم إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب إنتهاء المهلة الحالية.

كما سيتم منحهم مهلة نهائية لإستخراج تلك البطاقات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ۲۰۲٤ على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات وعقب إنتهاء المهلة النهائية (المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤) سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.