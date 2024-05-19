قنا| تمويل ألفين و144 مشروعًا صغيرًا خلال 4 شهور

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية إبريل تم تمويل عدد 2144 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

بإجمالي مبلغ 102 مليون و44ألف و108جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 31مشروعًا صغير بإجمالي تمويل 46 مليون و321 ألف و223 جنيه ، وفرت 501 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة.

المتحدث الرسمي

بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2113 مشروعا بتمويل قدره 55 مليون و722ألاف و885جنيه، وفرت 3559فرصة عمل.

مشيرا إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

تمويلات سابقة

وفي نهاية إبريل الماضي، أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن إجمالي المشروعات التي جرى تمويلها خلال الشهور الثلاثة الماضية من العام الحالي 2024، بلغ 3 آلاف و288 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وبيّن المحافظ، أن التمويل خصص لشباب الخريجين من أبناء محافظة قنا، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي.

وأضاف، أن إجمالي قيمة التمويل وصل إلى مبلغ 88 مليونًا و198 ألفًا و587 جنيهًا من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

446 فرصة عمل:

أضاف المحافظ، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 27 مشروعًا صغيرًا بإجمالي تمويل 43 مليونًا و453 ألفًا و202 جنيه، وفرت 446 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1653 مشروعًا بتمويل قدره 44 مليونًا و745 ألفًا و385 جنيهًا، وفرت 2842 فرصة عمل.

ونوه المحافط إلى أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1653 مشروعًا بتمويل قدره 44 مليونًا و745 ألفًا و385 جنيهًا، وفرت 2842 فرصة عمل.

ونوه المحافط إلى أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

تمويل المشروعات خلال يناير وفبراير الماضيين:

وفي مارس الماضي، أعلن المحافظ، أنه تم تمويل عدد 1305 مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، خلال شهري يناير وفبراير العام الحالي.

وأوضح، أن إجمالي التمويل بلغ مبلغ 75 مليونًا و593 ألفًا و982 جنيهًا، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وبيّن المحافظ، أنه تم تمويل 24 مشروعًا صغيرًا بمبلغ 37 مليونًا و753 ألفًا و202 جنيه، وفرت 415 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1281 مشروعًا بتمويل قدره 37 مليونًا و840 ألفًا و780 جنيهًا، وفرت 2406 فرص عمل.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.