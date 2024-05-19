إعلام إسرائيلي: جالانت ورئيس الأركان وافقا على المرحلة المقبلة من عملية رفح

أكد إعلام إسرائيلي، أن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقود توجها استراتيجيا خطيرا بالدعوة لإرسال جنود للسيطرة على الجنوب اللبناني، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".



إعلام إسرائيلي ينقل تصريحات عاجلة:

وشدد إعلام إسرائيلي، على أن وزير الدفاع ورئيس الأركان وافقا على المرحلة المقبلة من عملية رفح الفلسطينية.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي، أن الجيش ينسحب من حي الزيتون في مدينة غزة بعد عملية عسكرية استمرت 6 أيام.

السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

الطرف الثاني في حرب غزة

وكان اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.

كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها

وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".