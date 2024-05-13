عاجل
الكيني كاماكو حكما لمباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم والسوداني إسماعيل لمواجهة غينيا بيساو
الإثنين 13 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إعلام إسرائيلي: مروحية إنقاذ تجلي عددا من القتلى والجرحى من قطاع غزة

مروحية إنقاذ تجلي
مروحية إنقاذ تجلي عددا من القتلى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مروحية إنقاذ إسرائيلية أجلت عددا من الجنود القتلى والجرحى من قطاع غزة إلى مستشفى بيلنسون.

txt

السفير حسام زكي يشيد بالمساعدات الإنسانية إلى غزة من الدول العربية

txt

جوتيريش: الدمار الشامل وعدد الضحايا المدنيين في غزة لم يسبق له مثيل

وفي سياق متصل قالت فصائل فلسطينية: إنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في محور التقدم شرق جباليا شمال غزة.

السلطة الفلسطينية ترفض إدارة معبر رفح "تحت حكم إسرائيل"

كشف مسؤول فلسطيني، الإثنين، أن السلطة الفلسطينية رفضت إدارة معبررفح "تحت حكم إسرائيل".

وأضاف المصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح وتسليمه للسلطة الفلسطينية "التي رفضت ذلك".

وتابع: "السلطة الفلسطينية اشترطت لاستلام معبر رفح الالتزام بخطة السلام العربية التي صاغتها السداسية العربية، القاضية بوقف الحرب وانسحاب القوات الاسرائيلية من غزة، والتزام إسرائيل بجدول زمني للمفاوضات حتى إقامة دولة فلسطينية".

وأوضح المصدر: "السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل أنها لن تدير معبر رفح تحت حكم إسرائيل العسكري، ولن تستلم قطاع غزة على أجزاء".

وكانت إسرائيل قد  سيطرت قبل أيام على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في إطار عملية عسكرية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

"الأونروا": 360 ألف نازح من رفح خلال الأسبوع الماضي والاحتلال يواصل غلق معبري رفح وكرم أبو سالم

فيما قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن ما يقارب من 360 ألف شخص نزحوا من رفح، منذ صدور أمر الإخلاء الأول قبل أسبوع. 

وأضافت "الأونروا"، في بيان عبر حسابها على منصة (إكس)، أن عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات. 

وأكدت "الأونروا"، أنه لا يوجد مكان للذهاب إليه، وأنه لا أمان بدون وقف إطلاق النار. 

وعلى صعيد متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي؛ ما يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر. 

 

ووسعت تلك القوات من هجماتها البرية والجوية، في جميع محافظات قطاع غزة بعد مطالبتها بتهجير الأهالي من مناطق واسعة في جباليا شمال القطاع، وشرق وجنوب مدينة رفح، وتوغلها في جنوب مدينة غزة وشرقي خان يونس.

مواد متعلقة

السفير حسام زكي يشيد بالمساعدات الإنسانية إلى غزة من الدول العربية

جوتيريش: الدمار الشامل وعدد الضحايا المدنيين في غزة لم يسبق له مثيل

جوتيريش: الحرب على غزة تُسبِب معاناة إنسانية مروعة

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه لقطاع غزة .. واشتباكات مع فصائل المقاومة

الأونروا: ادعاءات إسرائيل بوجود مناطق آمنة في غزة كاذبة ومضللة

الأونروا: الوضع في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية كارثي (فيديو)

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 35034 شهيدًا منذ 7 أكتوبر

ابوالغيط: المنطقة العربية تحدياتٍ غير مسبوقة على أكثر من صعيد في مقدمتها استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
الجريدة الورقية