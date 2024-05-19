محافظ أسوان يوجه برفع التراكمات من أعمال تطهير مصرف السيل

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولته الصباحية بمناطق حى شرق المدينة حيث تفقد الأعمال الجارية بسويقة كوبرى دبورة بالحكروب ، وأيضاً مشروع تغطية مصرف السيل ، ومشروع خان أسوان التجارى.

رافقه خلال الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً نواب رئيس المدينة.

وكلف اللواء أشرف عطية، الشركة المنفذة لمشروع تغطية مصرف السيل بسرعة رفع التراكمات الناتجة من أعمال التطهير للقضاء على التشويهات البصرية والروائح الكريهة بما يتواكب مع أعمال التطوير والتجميل التى سيتم تنفيذها بالمنطقة بشكل كامل، مشدداً بأن يتم بالتوازى الإهتمام بتكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل بالمنطقة السكنية على جانبى مصرف السيل.

ووجه أشرف عطية بأن يتم الإستثمار الأمثل لمشروع خان أسوان، وخاصة أن المشروع متوقف منذ سنوات عديدة، ويضم 121 محل داخل طابقين ، تواكباً مع الرؤية المستقبلية للمحافظة لإعادة إحياء المشروعات المتوقفة ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها، مطالباً بأن يتم بالتوازى إستكمال أعمال الأرصفة المدعمة بالبلدورات، علاوة على أعمال الدهانات للأرصفة وساحة إنتظار السيارات لإضفاء اللمسة الجمالية على مدخل مدينة أسوان الشمالى، وخاصة أن هذا الطريق الحيوى يشهد كثافة مرورية عالية ويربط جنوب وشرق المدينة بشمالها .