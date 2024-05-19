الرقابة المالية تدرس عرض الشركة الإماراتية على السويدي الكتريك

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض الشراء الاختياري على أسهم شركة السويدي إلكتريك، المقدم من شركة إليكترا إنفسمنت هولدينج ريستركتد ليمتد ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD (شركة مؤسسة وفقاً لأحكام وقوانين سوق أبوظبي العالمي المالي).

وأوضحت الرقابة المالية في بيان لليوم أن العرض يتضمن شراء حتى عدد 531.48 مليون سهم تمثل نسبة 24.5% من أسهم رأس مال شركة السويدي إلكتريك (الشركة المستهدفة بالعرض) وذلك بحد أدنى 15% بسعر نقدي يبلغ 1.05 دولار للسهم الواحد.

وأضافت أنه جارٍ دراسة العرض من قِبل الهيئة.

يشار إلى أن السويدي إلكتريك حققت أرباحاً بلغت 11.137 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 5.754 مليار جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.