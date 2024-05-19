حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع راميا

أعلن حزب الله، عن استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع راميا وحققنا بها إصابة مباشرة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

حزب الله ينشر مشاهد استهداف مواقع وأجهزة تجسسية إسرائيلية

ونشرت المقاومة اللبنانية حزب الله، مشاهد من عملية استهداف مواقع مهمة وتجهيزات تجسسية تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وعرض الإعلام الحربي للحزب، مقطع فيديو تظهر مشاهد من "عملية استهداف عدة مواقع وتجهيزات تجسسية تابعة للجيش الإسرائيلي"، ومن ضمن المواقع المستهدفة جل العلام وموقع عداثر وموقع راميا وتلة الطيحات وثكنة زرعيت.

وأعلن حزب الله عن استهدافه بقذائف المدفعية موقع ‏المالكية جنوبي لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي، ومستعدون لمعركة استنزاف طويلة مع العدو.

واضاف ابو عبيدة في تصريحات له، أنه منذ السابع من أكتوبر وشعب غزة ومقاوموه يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد الهمجية الصهيونية.

وفي السطور التالية أبرز تصريحاته:

- أيام وليال وأسابيع طويلة مارس العدو وحكومته النازية فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا

- 32 أسبوعًا وغزة تخوض حربًا غير متكافئة ودفاعًا أسطوريًا، والعدو لم يترك صورة من جرائم الحرب ضد الإنسانية إلا ارتكبها بكل دناءة

- جيش العدو يتفاخر بجرائمه التي ارتكبها في غزة كإنجازات عسكرية

- الترويع والإجرام والتدمير الممنهج هو الاستراتيجية الثابتة المتبعة من العدو في غزة

- كما توعدنا العدو في كل مرة أنه حيث يطمح إلى تسجيل نصر أو انجاز سيجدنا أمامه

- العدو في سلسلة من التخبط قرر بدء عدوان بري على رفح وحي الزيتون وجباليا ظاناً أنها باتت أهدافا سهلة

- مجاهدونا تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية في محاور القتال بغزة

- العدو يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد

- العدو يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير

- العدو في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده

- نواجه العدو بالأسلحة المضادة للدروع والأفراد وبتفجير المباني وفتحات الأنفاق وحقول الألغام والقنص