إنتظام طلاب 6 كليات بجنوب الوادي بأداء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة.

في إطار توجيهات الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى للمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات

اطمئن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بضوابط الامتحانات واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان واتاحة كافة سبل الراحة والامان والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

كما استمع نائب رئيس الجامعة خلال جولته الى اراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات والمشاكل التي تواجه الطلاب اثناء تأدية الامتحانات وجدير بالذكر بانه تجرى اليوم اعمال الامتحانات بكليات الاعلام والعلاج الطبيعي والآداب والتربية وطب الفم والاسنان ومعهد التمريض.

رافق نائب رئيس الجامعة، الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق والدكتور عبد الباري حمدان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عباس مصطفى عباس المنسق الاكاديمي للكلية.

تصحيح الإمتحانات

فى سياق ذي صلة، أوضح الدكتورأحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن بدء عملية التصحيح ستتم بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ويؤدي أكثر من 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 23 كلية ومعهد بمقر الجامعة بقنا وفروعها في البحر الأحمر.

وشدد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب اثناء تأدية الامتحانات مع ضرورة تواجد اللجان الطبية في مختلف اللجان وذلك لمتابعة الحالات المرضية.

وأيضا تجهيز سيارات إسعاف للحالات الحرجة مع اقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على أي استفسارات للطلاب بشأن الامتحان وعلى ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في أيام الامتحانات بكلياتهم بصفة مستمرة.

ومراعاة توفير المياه الباردة ووسائل التهوية وتقديم كافة الخدمات للطلاب والعمل على تذليل كافه الصعاب التي تواجه الطلاب وتعوق سير عملية الامتحانات وأيضا الإجابة على كافة استفسارات الطلاب فيما يخص عملية الامتحان.

إمتحانات الإعدادية

في سياق مواز، قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، إن إجمالي عدد اللجان علي مستوي المحافظة بلغ 302 لجنة، تضم 52 ألفا و811 طالبا وطالبة.

وأضاف أنه تم الاستعداد مُسبقا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان، و توزيع المراقبين والملاحظين.

وأجرى اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية.