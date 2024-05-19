مفاجآة.. استبعاد مبابي من قائمة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

خرج الفرنسي كيليان مبابي من قائمة فريقه باريس سان جيرمان لمواجهة ميتز مساء اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتوج سان جيرمان بالفعل بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ12 في تاريخه.

ولم ينضم مبابي الذي من المقرر أن يرحل عن سان جيرمان بعد سبعة مواسم قضاها في ملعب حديقة الأمراء، إلى القائمة التي أعلنها المدرب الإسباني لويس إنريكي لمواجهة ميتز والتي ضمت 20 لاعبا.

ولا يعاني مبابي من أي إصابة لكن يبدو أن استبعاده جاء بناء على قرار فني، في ظل توقعات عن قرب انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

ويعتبر مبابي الهداف التاريخي لسان جيرمان برصيد 256 هدفا من بينها 191 هدفا في الدوري الفرنسي.

وقد يحظى مبابي بفرصة ظهور أخير بقميص سان جيرمان، لدى مواجهة ليون في نهائي كأس فرنسا يوم 25 مايو الجاري.

وغاب عن قائمة سان جيرمان لمواجهة ميتز، كل من عثمان ديمبلي وفيتينيا وماركينيوس فابيان رويز وجيانلويجي دوناروما.

