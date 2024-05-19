بحضور مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية.. مستشفى مصر للطيران يستضيف فعاليات المؤتمر الطبى الثانى لـ«السياحة العلاجية والتحول الرقمى»

كلوديا ميكا تسلم شهادة TEMOS لأول مستشفى بمصر يحصل على هذا الاعتماد

الفريق عباس: تبادل الرؤى والخبرات واستغلال التحول الرقمى للاستثمار فى السياحة العلاجية

تيسير إجراءات المرضى وتوفير خدمة طبية متكاملة وشراكات ومبادرات فعالة لتفعيل منظومة التحول الرقمى

عوض تاج الدين: مصر من أولى الدول لتوطين الذكاء الاصطناعى بالمنظومة الطبية الرقمية

أيمن صلاح: مصر للطيران أول المستشفيات المصرية للحصول على اعتماد «GAHAR» وشهادة «TEMOS»

شاهيناز غازى: أكثر من 6 ملايين مريض استفادوا بميكنة الخدمات العلاجية بالشراكة مع مستشفى مصر للطيران

فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتنشيط حركة السياحة العلاجية والاستشفائية الوافدة إلى مصر، وفى ضوء ما اتخذته وزارة الطيران المدنى من خطوات فعالة فى هذا المجال بما يحقق تنوع الأنماط السياحية داخل جمهورية مصر العربية، شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، افتتاح فعاليات المؤتمر الطبى الثانى لمستشفى مصر للطيران للسياحة العلاجية والتحول الرقمى والذى يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كواجهة سياحية تتمتع بإمكانات إقليمية وعالمية كبيرة، لما لمصر من موقع متميز على خريطة السياحة العلاجية، فضلاً عن كونها مقصداً لراغبى الاستشفاء من جميع أنحاء العالم.

كلوديا ميكا تسلم شهادة تيموس للدكتور أيمن صلاح بحضور الفريق محمد عباس

حضر الافتتاح الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والدكتور أيمن صلاح رئيس مستشفى مصر للطيران للخدمات الطبية، والملاح ياسر سعد مستشار وزير الطيران للمتابعة والإشراف على شئون مكتب الوزير، وشاهيناز غازى نائب رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، ولفيف من قيادات وزارتى الطيران المدنى والصحة والخبراء الدوليين والمتخصصين والاستشاريين فى جميع التخصصات الطبية.

مهندس يحيى زكريا ومهندس محمد سعيد وطيار عمرو الشرقاوى خلال المؤتمر

بدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلى عن أبرز أنشطة مستشفى مصر للطيران وأقسامها المختلفة، وأعمال التطوير التى تمت خلال الفترة الماضية، وكذلك توضيح كافة الخدمات الطبية المقدمة للعملاء.

الفريق محمد عباس

وفى كلمته التى رحب خلالها الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بالحضور خلال مراسم افتتاح فعاليات المؤتمر الذى تنظمه مستشفى مصر للطيران بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أهمية المؤتمر فى تعميق تبادل الرؤى والخبرات فى مجال الخدمات الطبية وجهودها نحو استغلال التحول الرقمى للاستثمار فى مجال السياحة العلاجية، خاصة فى ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية وخبرات متميزة، مشيداً بأهمية المؤتمر فى وضع الملامح الرئيسية للترويج عن السياحة العلاجية فى مصر من خلال تيسير إجراءات المرضى وتوفير خدمة علاجية وطبية متكاملة لراغبى الاستشفاء من جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن الوزارة قد قامت بتبنى العديد من الشراكات والمبادرات الفعالة التى من شأنها تفعيل منظومة التحول الرقمى فى كافة المجالات؛ ومن بينها تقديم خدمة طبية تعتمد على الرقمنة الحديثة تقدمها مستشفى مصر للطيران لعملائها بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة مما يوفر الوقت والجهد ويسهم فى ترشيد النفقات لمتلقى الخدمة فضلاً عن فتح آفاق أوسع من التعاون الفعال فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، كما أثنى عباس على دور مستشفى مصر للطيران فى اتخاذ خطوات إيجابية وداعمة تعزز من مكانة مصر وإدراجها على خريطة السياحة العلاجية على مستوى العالم.

وفى ختام افتتاح المؤتمر، وجّه وزير الطيران المدنى الشكر لجميع العاملين بقطاع الطيران على جهودهم المخلصة والقائمين على تنظيم هذا الحدث، متمنياً لجلسات المؤتمر أن تحقق الاستفادة المرجوة لجميع المشاركين وأن تثرى جلساته بتوصيات فعالة تسهم بشكل إيجابى فى تقديم خدمة طبية ورعاية صحية عالية الجودة لزائرى مصر.

الذكاء الاصطناعى فى الرعاية الصحية

دكتور عوض تاج الدين

وفى كلمته أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر تمتلك الإمكانيات والتجهيزات اللازمة ولديها كوادر طبية متميزة تؤهلها فى التعامل بشكل بارز مع ملف منظومة السياحة العلاجية مما يجعلها من أهم المقاصد السياحية العالمية فى هذا المجال، مؤكداً أن مصر من أوائل الدول التى حرصت على توطين الذكاء الاصطناعى فى كافة المجالات؛ ومن ثم الاعتماد عليه بشكل فعال فى المجال الطبى، فضلاً عن تزويد المنظومة الطبية بالأجهزة الرقمية للفحوصات الطبية من خلال استخدام الأشعات بكافة أنواعها كالمقطعية والرنين والإيكو، هذا إلى جانب كفاءة الدور المؤسسى والطبى الذى تمتلكه مصر من مؤسسات وكوادر بشرية وأطقم طبية وتمريض مؤهلة فى كافة التخصصات؛ مضيفاً بأن الدولة المصرية لديها إمكانات وقدرات تساعدها فى أن تحصل على نصيبها الذى تستحقه من عائدات منظومة السياحة العلاجية العالمية؛ مشيراً إلى أن مستشفى مصر للطيران لديها إمكانيات وكوادر بشرية متميزة وأجهزة ومعدات طبية حديثة فى كافة التخصصات تضاهى المستويات العالمية، فضلاً عن دور شركة مصر للطيران كناقل وطنى وشريك قوى يساعد فى جذب أكبر عدد من السياح مما يدعم حركة السياحة العلاجية، مثمناً الدور الحيوى والداعم لمستشفى مصر للطيران فى هذا المجال، متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاحات.

شهادة «TEMOS» و«GAHAR»

دكتور أيمن صلاح

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن صلاح رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية إلى نجاح المستشفى فى الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR وشهادة اعتماد TEMOS المتخصص فى السياحة العلاجية ليصبح بذلك أول المستشفيات المصرية التى حصلت على مثل هذه الاعتمادات، مما يساعد فى تقديم خدمة طبية عالية المستوى ويعزز من مكانتها كمركز جاذب للسياحة العلاجية بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية فى اتخاذ خطوات راسخة نحو إنشاء منصة إلكترونية للسياحة العلاجية تضم أكثر من 27 مستشفى من بينهم مستشفى مصر للطيران، كما تحتوى تلك المنصة على العديد من شركات الطيران على رأسها الشركة الوطنية مصر للطيران، موضحاً أن المستشفى قد انتهت من أحد أهم مشروعاتها وهو نظام نبضة PULSE المسئول عن مراقبة الحالة الصحية للمسافر على متن طائرات مصر للطيران وتقديم الدعم الصحى لها بمساعدة أطقم الطائرة بالتوجيه الطبى اللازم لاستكمال الرحلة بالمتابعة مع غرفة عمليات طبية على مدار الساعة بالمستشفى بالتعاون مع قطاع عمليات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، كما أنه فى حالة الاشتباه من إصابة أى راكب على متن الطائرة يتم تسجيل حالته فى بطاقة وتسليمها فور وصول المطار إلى الحجر الصحى لكى يتم التعامل معها، والقيام بالمتابعة اللازمة من جانب فريق الطب الوقائى؛ وهو يعد إضافة للخدمات المقدمة للمسافرين على متن طائراتنا.

تعزيز عمليات الرقمنة

شاهيناز غازى

كما صرحت شاهيناز غازى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ڤودافون مصر لقطاع خدمة العملاء، بأن «ڤودافون بيزنس» تفخر بشراكتها مع مصر للطيران، خاصة بعد النجاح فى تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية على مختلف المستويات، وتأتى هذه الشراكة فى إطار حرص شركة ڤودافون على دعم رؤية مصر 2030 الهادفة لتطوير منظومة الرعاية الصحية لجميع المواطنين فى كافة المحافظات، بالإضافة إلى أهمية استخدام التكنولوجيا لتحقيق تأثير إيجابى فى حياة المواطنين، مضيفة أنه بفضل دعم المؤسسات الحكومية وشركائنا فى النجاح، استفاد أكثر من 6 ملايين شخص سنوياً فى تطوير وميكنة الخدمات العلاجية، من خلال الشراكة مع مصر للطيران لنساهم فى تطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة لجميع المستفيدين بالمستشفى، كما تم تدريب فريق عمل المستشفى على استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم المنظومة الصحية، وتعزيز عمليات الرقمنة لفتح آفاق جديدة لخدمات منظومة السياحة العلاجية بمصر من خلال متابعة الحالة الصحية للمريض على متن الطائرة وإرسال البيانات الصحية إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وهو يعد خطوة هامة نحو مواصلة الارتقاء بخدمات منظومة الرعاية الصحية ويعزز من التحول الرقمى فى مصر لمواكبة أحدث التطورات والمعايير العالمية.

أول مستشفى بمصر

كلوديا ميكا

هذا وقد قامت الدكتورة كلوديا ميكا المؤسس والرئيس التنفيذى لاعتماد تيموس الدولى للرعاية الصحية بتقديم الشكر لوزارة الطيران المدنى ممثلة فى مستشفى مصر للطيران على جهودهم والعمل المتميز وكذلك التنسيق والتعاون الدائم من جانب المستشفى لما لها من تاريخ طويل واتخاذها خطوات إيجابية دعمت فى حصولها على شهادتى GAHAR وTEMOS، الأمر الذى يؤكد على دعمها الكامل واهتمامها بمنظومة السياحة العلاجية؛ مشيدة بالتميز والتطور غير المسبوق فى تنفيذ المعايير الخاصة باعتماد شهادة تيموس مما ساعد فى توفير الوقت وترشيد النفقات، هذا وقد قامت الدكتورة كلوديا بتسليم شهادة TEMOS المتخصصة فى مجال السياحة العلاجية للدكتور أيمن صلاح رئيس مستشفى مصر للطيران، لتصبح مستشفى مصر للطيران أول مستشفى بمصر تحصل على هذا الاعتماد.