افتتاح النسخة الثانية من ملتقى "التمكين بالفن"

افتتح الدكتور احمد غنيم رئيس هيئة متحف الحضارة أمس النسخة الثانية من ملتقي التمكين بالفن في بهو متحف الحضارة بحضور وزيرة التضامن ووزيرة الهجرة وقدم حفل الافتتاح الإعلامي شريف مدكور وبمشاركة فنانات من دولة فلسطين ومشاركة 144فنانة تشكيلية من نحو 40دةلة شاركوا بلوحات فنية وتعبيرية مختلفة تجسد كل اتجاهات الفن التشكيلي وبحضور عدد كبير من المهتمين.

وقال الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة متحف الحضارة أن دور الفن لتمكين المرأة كبير ومهم بدليل مشاركة 144فنانة من نحو 40دةلة هو تأكيد لدور المرأة وأهميتها في المجتمع وتقديمهم للوحات فنية تجسد وتعبر عن قضايا المرأة ودورها في المجتمع .وان متحف الحضارة يفتح أبوابه لكل الفاعليات انطلاقا من دوره في تنمية الوعي الثقافي والاثري والمجتمعي واحتضان الفاعليات المهمة.

وقالت وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج سها الجندي خلال مشاركتها في الملتقي أن الفن المصري منذ عهد القدماء المصريين أن كل الصور علي جدران المعابد تجد أن المرأة دائما موجودة بجانب الرجل في كل الرسومات علي جدران المعابد والمقابر ..وقالت إن العالم كله يشيد بدور المرأة المصرية في الحضارة المصرية القديمة وهذا يعكس دور المرأة منذ قديم الأزل وهي صاحبة بصمة كبيرة في ارثاء قواعد الخضارة المصرية القديمة وأن المرأة المصرية وصلت لحد التقديس في الحضارات القديمة وتم رسم المعبودات للمرأة المصرية.

وأضافت أن المرأة المصرية منذ قديم التاريخ تقلدت المرأة منصب الملكة ولعل لسهرهن الملكة حتشبسوت وهي مثال للمرأة المتميزة للنساء بما صنعته من تاريخ وهي من أعظم الملكات علي وجه الاطلاق، وغيرها من الملكات العظيمات في تاريخ مصر وأن المرأة المصرية كانت ولا زالت المحرك الأساسي لبناء قواعد الحضارة.

وقالت نيفين قباج وزيرة التضامن خلال مشاركتها بالملتقي أن الفن يتخطي حدود اللغة والمسافة وسعيدة بتيسير هذا الملتقي للفن لذوي الاعاقة البصرية، والمرأة المصرية هي صانعة للأمل وملهمة للجمال وأصبحت توظف امكانيها لصنع التمكين لها .وان نساء مصر حملت مسئولية وتنظيم نهضة المجتمعات الحديثة وساهمت في الدفاع عن أسرتها ووطنها .ولم توجد المرأة علي وجه الارض ما كان هناك فن، مشيرة إلى أن أن 75%من تعاملات الوزارة خاص بالمرأة ومن أجل تمكينها لأن المرأة تقوي بالعمل وتميل للتمكين وعلينا دعمها لما لها من قدرات خاصة داعمة للمجتمع.