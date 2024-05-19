حركة تغييرات بمركز البحوث الزراعية
أصدر الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عدة قرارات تتضمنت صدور القرار رقم 2149لسنة 2024 بتكليف الدكتورة مها جلال بلبع رئيس بحوث بمعهد المحاصيل الحقلية مديرا للمحطة الإقليمية بالاراضي الجديدة بالنوبارية وذلك بالإضافة إلي عملها .
كما أصدر صدور القرار رقم 2150 لسنة 2024 بتكليف الدكتور محمد عبد العزيز عبد النبي باحث اول بمعهدبحوث المحاصيل الحقلية مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالجيزة وذلك بالإضافة إلي عملة
وأصدر القرار رقم 2152 لسنة 2024 بتكليف الدكتور أبوزيد عبد المحسن ابو زيد باحث اول بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالنوبارية ومدير وحدة بحث وتطوير الاراضي الجيرية بالنوبارية وذلك بالإضافة إلي عملة
والقرار رقم 2394بتكليف الدكتور حسين محمود خليل رئيس بحوث بمعهد الأراضي والمياة والبيئة مديرا للمحطة الإقليمية ببهتيم وذلك بالإضافة إلي عمله
والقرار رقم 150 لسنة 2024بتكليف الدكتور ابراهيم سعيد محمد مسعد باحث اول بمعهد بحوث الاراضي والمياة والبيئة مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالسرو وذلك بالإضافة إلي عملة
كما أصدر رئيس مركز البحوث الزراعية القرار رقم 803 لسنة 2024 بتكليف الدكتور عصام نجيب سالم الأطرش رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين مديرا لمحطة بحوث بساتين القناطر الخيرية وذلك بالإضافة إلي عملة