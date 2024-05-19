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الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حركة تغييرات بمركز البحوث الزراعية

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عدة قرارات تتضمنت صدور القرار رقم 2149لسنة 2024 بتكليف الدكتورة مها جلال بلبع رئيس بحوث بمعهد المحاصيل الحقلية مديرا للمحطة الإقليمية بالاراضي الجديدة بالنوبارية وذلك بالإضافة إلي عملها .

كما أصدر صدور القرار رقم 2150 لسنة 2024 بتكليف الدكتور محمد عبد العزيز عبد النبي باحث اول بمعهدبحوث المحاصيل الحقلية مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالجيزة وذلك بالإضافة إلي عملة

وأصدر  القرار رقم 2152 لسنة 2024 بتكليف الدكتور أبوزيد عبد المحسن ابو زيد باحث اول بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية مديرا  لمحطة البحوث الزراعية بالنوبارية ومدير  وحدة بحث وتطوير الاراضي الجيرية بالنوبارية  وذلك بالإضافة إلي عملة

والقرار رقم 2394بتكليف الدكتور حسين محمود خليل  رئيس بحوث بمعهد الأراضي والمياة والبيئة مديرا للمحطة الإقليمية ببهتيم  وذلك بالإضافة إلي عمله

والقرار رقم 150 لسنة 2024بتكليف الدكتور ابراهيم سعيد محمد مسعد باحث اول بمعهد بحوث الاراضي والمياة والبيئة مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالسرو وذلك بالإضافة إلي عملة

كما أصدر رئيس مركز البحوث الزراعية  القرار رقم 803 لسنة 2024 بتكليف الدكتور عصام نجيب  سالم  الأطرش رئيس بحوث بمعهد بحوث  البساتين مديرا لمحطة بحوث بساتين القناطر الخيرية وذلك بالإضافة إلي عملة 

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