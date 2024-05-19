تشغيل خطوط جديدة لـ«إيركايرو» مع بداية الموسم الصيفى الجديد

«شنن»: الرحلات الجديدة للوجهات الأكثر طلباً بما يعزز الربط الجوى وتوسيع شبكة خطوطنا

أعلنت شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى والذراع الاقتصادية لها أنه بمناسبة بدء الموسم الصيفى سيتم تشغيل عدد من الخطوط الجوية جديدة إلى بعض الوجهات الدولية والتى تربط المدن السياحية المصرية ببعض المدن الأوروبية.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التنموية الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية، وفى ضوء الزيادة الملحوظة فى أعداد الركاب القادمين من مختلف دول العالم.

طيار أحمد شنن

وفى هذا السياق أشار الطيار أحمد شنن رئيس شركة إيركايرو إلى أن الشركة تستهدف تشغيل رحلات جوية جديدة إلى الوجهات الأكثر طلبًا بما يعزز الربط الجوى وتوسيع شبكة خطوطها الجوية، حيث تم تشغيل خط طيران مباشر يربط بين مدينة شرم الشيخ ومدينة فينيسيا بإيطاليا بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا، واعتبارا من أول يونيو القادم سيتم تشغيل خط جوى جديد يربط بين القاهرة وأنطاليا بتركيا بواقع رحلتين أسبوعيًا، وتشغيل خط يربط بين القاهرة ومطار صبيحه بأسطنبول بواقع رحلتين أسبوعيًا، وكذلك بين القاهرة ويريفان بأرمينيا بواقع رحلة أسبوعيا وبين مرسى مطروح وسلوفاكيا بواقع رحلتين أسبوعيا.. ليصل إجمالى عدد الوجهات التى تصل إليها الشركة 60 نقطة محلية ودولية، وتسيير أكثر من 400 رحلة أسبوعية؛ بما يدعم حجم الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مدن الجذب السياحى المصرى ويلبى متطلبات عملائها ورغباتهم فى السفر إلى مصر كواجهة سياحية مفضلة أمام القادمين من مختلف أنحاء العالم.