طبيب تغذية يوضح أبرز النصائح لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي

تشكل الإصابة بالتسمم الغذائي من أبرز العوامل المحيرة لدى المواطنين بمختلف اعمارهم خاصة ان يكثر الإصابة بها في فصل الصيف، كما يمكن ان يحدث حالات التسمم الغذائي بين الحجاج المسافرين للسعودية خلال فترة الحج.

وهناك بعض العوامل التي تساعد على الإصابة بالتسمم الغذائي وتعرض صحة المواطنين للخطر، لذا قدم الطبيب مجدى حلمي أخصائي التغذية العلاجية بعض النصائح الهامة في تصريحات خاضة لبوابة الوفد، لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي في فصل الصيف.

تجنب التسمم الغذائي في الصيف، يمكنك اتباع النصائح التالية:

1. حفظ الطعام في درجات حرارة مناسبة

- تأكد من حفظ الأطعمة القابلة للتلف في الثلاجة أو الفريزر.

- لا تترك الأطعمة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.

2. غسل اليدين والأسطح:

- اغسل يديك جيدًا بالصابون والماء قبل وبعد التعامل مع الطعام.

- نظف الأسطح وأدوات الطهي بانتظام.

. طهي الطعام جيدًا:

- 3تأكد من طهي اللحوم والدواجن والأسماك بدرجة حرارة مناسبة لقتل البكتيريا.

- استخدم مقياس حرارة الطعام للتحقق من نضج اللحوم.

4. تجنب تلوث الطعام المتبادل:

- استخدم ألواح تقطيع وأدوات منفصلة للحوم والخضروات والفواكه

- احفظ اللحوم النية والدواجن بعيدًا عن الأطعمة الجاهزة للأكل.

5. الابتعاد عن الأطعمة المشكوك في سلامتها:

- لا تأكل الأطعمة التي تبدو أو تشم رائحة غريبة.

- اتبع تواريخ الصلاحية بدقة وتخلص من الأطعمة المنتهية صلاحيتها.

6. العناية بالمشروبات والأطعمة في المصايف:

- احفظ الأطعمة والمشروبات في كولدير او ميردة طعام متنقلة مع عبوات الثلج.

- تجنب ترك الأطعمة في الشمس مباشرة.

باتباع هذه الإرشادات، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي والتمتع بوجبات صيفية آمنة وصحية.