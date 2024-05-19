قنا| إنتظام 52 ألف طالب بأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية

قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، إن إجمالي عدد اللجان علي مستوي المحافظة بلغ 302 لجنة، تضم 52 ألفا و811 طالبا وطالبة.

وأضاف أنه تم الاستعداد مُسبقا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان، و توزيع المراقبين والملاحظين.

وأجرى اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية.

وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيط اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وفاء محمد رشاد مدير عام إدارة قنا.

وزار المحافظ، لجنة مدرسة سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات، والتي تضم 17 لجنة فرعية بإجمالي 300 طالبة، كما تفقد لجنة مدرسة التحرير الاعدادية بنين والتي تضم 9 لجان فرعية بإجمالي 174 طالب .

واطمئن على مدى الانضباط والنظام وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب.

نوه المحافظ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، و وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

للتعامل بشكل فورى وسريع مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

تصحيح إمتحانات كليات جامعة جنوب الوادي

فى سياق ذي صلة، أوضح الدكتورأحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن بدء عملية التصحيح ستتم بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ويؤدي أكثر من 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 23 كلية ومعهد بمقر الجامعة بقنا وفروعها في البحر الأحمر.

وشدد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب اثناء تأدية الامتحانات مع ضرورة تواجد اللجان الطبية في مختلف اللجان وذلك لمتابعة الحالات المرضية.

وأيضا تجهيز سيارات إسعاف للحالات الحرجة مع اقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على أي استفسارات للطلاب بشأن الامتحان وعلى ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في أيام الامتحانات بكلياتهم بصفة مستمرة.

ومراعاة توفير المياه الباردة ووسائل التهوية وتقديم كافة الخدمات للطلاب والعمل على تذليل كافه الصعاب التي تواجه الطلاب وتعوق سير عملية الامتحانات وأيضا الإجابة على كافة استفسارات الطلاب فيما يخص عملية الامتحان.