عاجل
القسام تنشر مشاهد استهداف جنود وآليات الاحتلال شرق مدينة رفح
الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"الصحفيين" تدعو قيادات الصحف للاجتماع التحضيري الرابع للمؤتمر العام السادس الثلاثاء المقبل

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تعقد نقابة الصحفيين الاجتماع التحضيرى الرابع للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف، والكتّاب الصحفيين لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو  2024م، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث. 

txt

السبت.. مؤتمر صحفي لـ"حريات الصحفيين" للرد على تصاعد استهداف المصورين

txt

نقيب الصحفيين يرفض قرار الأوقاف بمنع التصوير: “الصحافة مش خطبة موحدة” (فيديو)

وتوجه النقابة الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى المشاركة بالاجتماع.

وبدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الماضى، وسط مشاركة العشرات فى النقاشات، ووضع تصورات للتوصيات، التى يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

واتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية لوضع حلول ممكنة التطبيق للأزمات والمشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات.

 

الجريدة الورقية