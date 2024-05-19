ضبط مبيدات زراعية وزيت طعام منتهي الصلاحية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة المدن والمراكز، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق بمتابعة سمير البلكيمي وكيل المديرية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 500 عبوة بويات منتهية الصلاحية ، و250 لتر زيت طعام غير صالح للإستهلاك الآدمي، وطن أسمدة زراعية ، و100علبة سجائر مجهولة المصدر ،كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعاربمركز شبراخيت.

وبمركزى كفر الدوار ووادى النطرون تم ضبط كمية من المبيدات والأسمدة الزراعية منتهية الصلاحية ، و5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ،ومخبزين تصرفا فى 55 شيكارة دقيق بلدى مدعم ، و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،و مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن ،كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبحملات مماثلة بمركزى كوم حماده وبدر ،تم ضبط مخبز تصرف فى11 شيكارة دقيق بلدى مدعم، و11 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 12 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ولعدم نظافة أدوات العجين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.