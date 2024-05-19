وزير المالية الإسرائيلي: الحرب مع حزب الله لا مفر منها

أفادت القناة 12 العبرية، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال: إذا لم يستجب حزب الله لمطالبنا، فعلينا شن حرب في العمق اللبناني، وأعتقد أننا في طريقنا إلى الحرب مع حزب الله، لا مفر منها.

وأضاف سموتريش: يجب إدخال قوات عسكرية إلى الأراضي اللبنانية، وإقامة منطقة أمنية في جنوب لبنان.

تدهور الحكومة المصغرة:

كانت مصادر عبرية، أكدت أن العلاقات بين أعضاء الحكومة المصغرة، "مجلس الحرب"، تدهورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خصوصًا وسط الفشل في تحقيق أي تقدم في قضية استرجاع الأسرى المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحسب قناة كان الإسرائيلية، بات حلّ الحكومة أقرب من أي وقت مضى، والخلافات والعلاقات المتوترة لا تقتصر على المستوى السياسي، أي الوزراء أنفسهم فقط، بل بينهم وبين القيادات العسكرية أيضًا.

وكان وزراء في الحكومة هاجموا وزير الدفاع يوآف غالانت بقوة أخيرًا، مطالبين باستقالته بعدما حملوه مسؤولية الفشل المستمر في غزة، وسط خلافات حول اليوم التالي بعد الحرب وحكم القطاع الفلسطيني.

في حين ردّ غالانت على منتقديه من الوزراء قائلاً: أنا أول من يعارض إقامة دولة فلسطينية، بل أؤيد السيطرة الإسرائيلية من النهر إلى البحر.. لكن غزة ليست جبل الشيخ، ولا القدس، هناك مليونان من الفلسطينيين، وليست هناك مصلحة إسرائيلية. ورأى غالانت أن حكمًا عسكريًا في غزة سيكلف كثيرًا من الدم والمال والوقت".

يواجه نتنياهو انتقادات حادة في الداخل والخارج بسبب عدم توضيحه موعدًا لنهاية الحرب بعد أكثر من سبعة شهور على تفجرها، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقاعدة عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

كما يواجه تظاهرات شبه يومية ومطالبات بإقالته أيضًا من أهالي الأسرى الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد توقف المفاوضات مع حماس في القاهرة.