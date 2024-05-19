محافظ الدقهلية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" الفصل الدراسي الثاني 2024 بعدد من مدارس المنصوره ، حيث تفقد سير الامتحانات بمدرسة الشهيد المقدم أحمد حسين الرسميه للغات وتضم عدد 18 لجنة ، ومدرسة المالك الصالح الاعداديه بنين وتضم عدد 20 لجنة منهم لجنة دمج لذوي الهمم .

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، و عادل فؤاد مدير إدارة شرق التعليمية .

وأشار "مختار، إلى أن الدقهلية من أولي المحافظات في تطبيق نظام البوكيلت في امتحانات الشهاده الاعداديه لمنع تسريب الامتحانات وتوفيرا للوقت والجهد وهو ما يصب في مصلحة الطلاب .

وأوضح المحافظ، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم تأدية الامتحانات للفصل الدراسي الاول 2024 هم 110 الف طالب وطالبه تقريباً يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 617 لجنة علي مستوي المحافظة .

وصرح أنه لم يتم رصد أي حالات تسريب للامتحانات بالدقهلية منذ انطلاقها وهناك متابعة دقيقة للجان لمنع حالات الغش من قبل غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والمراقبين العموم ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي حالات غش من قبل مديرية التربية والتعليم .

وثمن المحافظ، دور وزارة التربية والتعليم وعلي رأسها الدكتور رضا حجازي علي دعمها الكامل لتطوير العملية التعليمية والتنظيم الجيد والاستعداد التام لضمان سير الامتحانات في جميع المراحل التعليمية علي مستوي الجمهورية ، مشيداً بدور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية في التنظيم والاستعداد الجيد .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام تم وضعها من داخل الكتاب المدرسي لتكون في متناول جميع الطلاب وتم توزيع البوكيلت علي الطلاب مباشرة من داخل ظروف مغلقه ، وتنقسم امتحانات الشهادة الإعدادية الي اعدادي عام وتضم 108 الف و 332 طالب وطالبة بعدد 596 لجنة ، وإعدادي مهني وتضم 1,600 طالب وطالبة بعدد 15 لجنة ، بالإضافة إلي لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 62 طالب وطالبة بعدد 5 لجان ، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 4 طلاب.