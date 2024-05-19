جامعة بنها تشارك بالمؤتمر الدولي للتعليم المعاصر في العالم الإسلامي بماليزيا

شاركت جامعة بنها فى فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المعاصر في العالم الإسلامي بماليزيا، وقدمت كل من الدكتورة هبة محمد عكاشة، والدكتورة ماجدولين السيد حسنين، بكلية الفنون التطبيقية، ورقة بحثية خلال فعاليات المؤتمر تحت عنوان "دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتصميم الصناعي للروبوتات لابتكار نموذج أولي يستخدم في تصميم وطباعة المنسوجات".

وأوضحت الدراسة كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتصميم الصناعي للروبوتات لأتمتة تصميم وطباعة المنسوجات باستخدام الشاشة الحريرية لتحقيق أتمتة طباعة المنسوجات والاستدامة وتحسين وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وكذلك الحد من البصمة الكربونية لصناعة طباعة المنسوجات والمخلفات والفواقد بجميع أنواعها التي تمثل جزءا كبيرا من التلوث والاستهلاك من المياه والطاقة والمال والجهد الذي يحدث خلال عملية التصنيع، والعيوب التى تحدث في مراحل الطباعة بدءاً من تصميم المنسوجات.

تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدى

واهتمت الدراسة بتحليل بعض اتجاهات التقنيات الجديدة وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدى والروبوتات في العالم، والتي يمكن استخدامها والاستفادة من إمكانياتها في صناعة تصميم وطباعة المنسوجات، وإحداث فرق كبير في زيادة كفاءة الإنتاج، ودراسة التأثير في التصميم وبيانات علم اللون والمجموعات اللونية وتصميمات الطباعة المخصصة (المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفرد) وتطوير التقنيات والمنتجات المبتكرة.