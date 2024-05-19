تكريم رموز الإعلام والفنانين خلال مؤتمر الاعتماد والرقابة الصحية

خلال مؤتمر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .. قامت الهيئةبتكريم عدد من الفنانين لأعمالهم الفنية التي عالجت قضايا الصحة العامة حيث تم تكريم السيناريست والشاعر د. مدحت العدل، على أعماله الفنية التي ساهمت في احداث تغيير اجتماعي إيجابي ولمست عدد من القضايا المجتمعية الهامة، بالإضافة إلى تكريم الفنانة نيللي كريم، عن دورها في مسلسل "تحت السيطرة" الذي ركز على تغيير الصورة النمطية عن قضية الإدمان وتناول أبعاد ومراحل العلاج.

كما تم تكريم الفنان طه الدسوقي، عن مسلسل "حالة خاصة" الذي ركز على مرض التوحد بمعالجة درامية مبتكرة، إلى جانب تكريم مسلسل "بالطو" الذي ناقش تكليف الأطباء وأهم مشاكل مراكز الرعاية الأولية والدور الحيوي للمراكز والوحدات الصحية في نشر التثقيف الصحى بين المواطنين في المناطق النائية.





...كما قامالدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بتكريم عدد من رموز الاعلام الوطنية ممن ساهموا في دعم القطاع الصحي المصري من خلال تسليط الضوء على منظومة التأمين الصحي الشامل وجهود تطوير المنظومة الصحية في مصر، وهم: جابر القرموطي، وخيري رمضان.