وحدة تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ندوة عن «الشروط الواجب توافرها في الأضحية»

نفذت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية، سبع ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الأسبوع الماضي، استهدفت السيدات وطلبة المدارس، وتناولت «وسائل تنظيم الأسرة، ترشيد الاستهلاك والتلوث التكنولوجي، رعاية حقوق المسنين، حسن الخلق وكيفية التعامل مع كبار السن، بث روح القيم الأخلاقية فى نفوس ابنائنا، المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، الحج وأركانه، وكذا الشروط الواجب توافرها في الأضحية».

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير فى المجتمع، وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشددأ على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

وأوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بالشرقية، بأنه خلال الأسبوع الماضى كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة وكانت على النحو التالى: حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بسنهوت بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان (وسائل تنظيم الأسرة)، تناولت الأثار الإيجابية لتنظيم الأسرة على المجتمع والأسرة، وذلك بمقر الوحدة بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز منيا القمح.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالصنافين بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان "ترشيد الاستهلاك والتلوث التكنولوجي"، وذلك بالتنسيق مع المكتبة الثقافية بالوحدة وجهاز شؤون البيئة.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بقرموط صهبره بمركز ديرب نجم، ندوة بعنوان " رعاية حقوق المسنين" تناولت عرضا لقانون رعاية حقوق المسنين، والذي يتمثل في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بمركز ديرب نجم.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالعصايد بمركز ديرب نجم، بتنظيم ندوة بعنوان "حسن الخلق وكيفية التعامل مع كبار السن" بالتنسيق مع إدارة الأوقاف بمركز ديرب نجم .

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس، ندوتين الأولى بعنوان "بث روح القيم الأخلاقية فى نفوس ابنائنا" تناولت غرس مبادئ الإيمان، وطلب العلم، والصدق، والأمانة، وبر الوالدين، والعدل، والحفاظ على البيئة، والمسئولية المجتمعية " في نفوس الأبناء، والندوة الثانية بعنوان "المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات " وذلك بالتنسيق مع وحدة السكان وإدارة الأوقاف بمركز فاقوس وذلك بمقر المدينة الآمنة "واحة آمان" بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات بتنظيم ندوة بعنوان "الحج وأركانه وشروط الأضحية" تناولت أركان الحج والشروط الواجب توافرها في الأضحية، ومن تجب عليهم، والتوقيت الصحيح لذبحها، وكيفية توزيعها، ومن هم مستحقيها، وذلك بالتنسيق مع إدارة اللجان والمؤتمرات برئاسة المدينة ولجنة الدعوى بالمحافظة.