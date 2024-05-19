محافظ كفرالشيخ: تنفيذ 66% من الأعمال الإنشائية بمستشفى الرياض المركزى

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تنفيذ 66% من الأعمال الإنشائية بمستشفى الرياض المركزى الجديد، بتكلفة 296.5 مليون، تشمل 4 طوابق وسور ونظم رقابة، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

قال محافظ كفرالشيخ، إن إنشاء مستشفى الرياض الجديد يأتى فى إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لصالح خدمة طبية متميزة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المستشفى الجديد سيضم جميع التخصصات الطبية، وسيكون مجهزًا بأحدث المعدات الطبية، وسبل العلاج والرعاية الطبية للمرضى، وتتميز مستشفى الرياض الجديد بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث سيتضمن المستشفى أقسامًا للمرضى والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى غرف العمليات، ووحدات العناية المركزة، وغيرها من التخصصات الطبية.

أكد اللواء جمال نورالدين، على ضرورة وضع خطة متكاملة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمرضى فى المستشفى الجديد، بما فى ذلك توفير أطباء ذوى خبرة وكفاءة عالية، وطاقم تمريضى مدرب، وخدمات صيدلية، وخدمات إسعاف، وغيرها من الخدمات التى تضمن حصول المرضى على رعاية صحية متقدمة.

وتابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيراً نظرا لاهتمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، فقد شهدت المحافظة افتتاح مستشفيات جديدة " مستشفي بيلا المركزى، بلطيم التخصصي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزى، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، وأعمال التطوير التي شهدتها مستشفى فوه المركزى "، وجاري إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الاورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفرالشيخ.

ووجه اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، لوكيل وزارة الصحة؛ الدكتور محمد شقوير، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشدداً بحسن معاملة المواطنين.