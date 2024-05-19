أسعار العملات العربية والأجنبية بمستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية.. شهدت سعر صرف العملات العربية والأجنبية، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية، استقرارًا، وسجل سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم هو 47.74 جنيه مصري، بينما سجل سعر الريال السعودي للشراء نحو 12.49 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات العربية والأوروبية خلال تعاملات اليوم الأحد، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات اليوم الأحد:

سجل سعر الدولار الأمريكي للشراء نحو 46.83 جنيه وللبيع نحو 46.97 جنيه

سعر اليورو في السوق السوداء اليوم

سعر بيع اليورو في السوق السوداء اليوم هو 51.26 جنيه مصري

وسعر شراء اليورو في السوق السوداء اليوم هو 51.76 جنيه مصري

سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم هو 47.74 جنيه مصري

وسعر شراء الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم هو 47.97 جنيه مصري

اليورو الأوروبي:

للشراء: 50.91 جنيه

للبيع: 51.07 جنيه

الجنيه الإسترليني:

للشراء: 59.32 جنيه

للبيع: 59.51 جنيه

الفرنك السويسري:

للشراء: 51.88 جنيه

للبيع: 52.04 جنيه

100 ين ياباني:

للشراء: 30.26 جنيه

للبيع: 30.36 جنيه

الريال السعودي:

للشراء: 12.48 جنيه

للبيع: 12.52 جنيه

الدينار الكويتي:

للشراء: 152.50 جنيه

للبيع: 153.01 جنيه

الدرهم الإماراتي:

للشراء: 12.75 جنيه

للبيع: 12.78 جنيه

اليوان الصيني:

للشراء: 6.48 جنيه

للبيع: 6.50 جنيه

هذه هي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري وفقًا للبيانات المتاحة في موقع البنك المركزي المصري بتاريخ 19-5-2024.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي للشراء: 12.49 جنيه

سعر الريال السعودي للبيع: 12.52 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي للشراء: 12.49 جنيه

سعر الريال السعودي للبيع: 12.52 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي للشراء: 12.49 جنيه

سعر الريال السعودي للبيع: 12.52 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي للشراء: 12.43 جنيه

سعر الريال السعودي للبيع: 12.52 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي للشراء: 12.47 جنيه

سعر الريال السعودي للبيع: 12.52 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك بركة

سعر الريال السعودي للشراء: 12.42 جنيه

سعر الريال السعودي للبيع: 12.52 جنيه

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي للشراء: 12.08 جنيه

سعر الريال السعودي للبيع: 12.52 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي للشراء: 12.44 جنيه

سعر الريال السعودي للبيع: 12.52 جنيه

أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

1 دينار عراقي = 0.04 جنيه مصري

2 دينار عراقي = 0.07 جنيه مصري

4 دينار عراقي = 0.15 جنيه مصري

5 دينار عراقي = 0.18 جنيه مصري

10 دينار عراقي = 0.37 جنيه مصري

20 دينار عراقي = 0.73 جنيه مصري

25 دينار عراقي = 0.91 جنيه مصري

أسعار اليورو في بعض البنوك الأخرى في مصر:

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو نحو 51.27 جنيه للشراء و51.49 جنيه للبيع.

في بنك مصر، بلغ سعر اليورو نحو 51.30 جنيه للشراء و51.51 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، وصل سعر اليورو إلى 50.27 جنيه للشراء و51.48 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر اليورو نحو 51.27 جنيه للشراء و51.49 جنيه للبيع.

في بنك البركة، سجل سعر اليورو نحو 51.25 جنيه للشراء و51.46 جنيه للبيع.