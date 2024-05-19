مياه الفيوم تحتفل بتنفيذ 422 وصلة مياه وصرف بقري إطسا

شهد أحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، الاحتفالية التى نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بالتعاون مع الأندية الروتارية، بمناسة الانتهاء من تنفيذ 422 توصيلة مياه شرب وصرف صحي، للأسر الأولى بالرعاية وغير القادرة على دفع قيمة مقايسات المياه بقري منية الحيط وأبوجندير والغرق بمركز إطسا، عن طريق الأندية الروتارية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والأندية الروتارية بمصر.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والنائب حاتم المليجى عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أيمن نزيه محافظ الأندية الروتارية، ومحمد أبوالقاسم نائب رئيس مركز ومدينة إطسا لشئون القرى، وحشد كبير من ممثلي الأندية الروتارية، والمواطنين.

التعاون مع الأندية الروتارية

وأشاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتعاون المثمر والبناء، بين الأندية الروتارية، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، فى مجال توصيلات مياه الشرب والصرف الصحى، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية، في القرب والعزب والنجوع، لتوفير مياه الشرب لهم على مدار اليوم من خلال هذه التوصيلات.

وأكد المحافظ، حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توفير مياه الشرب النقية للأسر غير القادرة، وذلك وِفق المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" على مستوى محافظات الجمهورية، لافتاً إلي أن البعض يغفل أن قطرة الماء تساوي حياة فيجب علينا جميعاً أن نحافظ على المياه بشتي الطرق.

توصيل ما يقرب من ٧٢٢ توصيلة منذ العام الماضي

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، على أهمية الدور المجتمعى للشركة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل غير القادرين، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى أنه تم توصيل ما يقرب من ٧٢٢ توصيلة منذ العام الماضي وحتى الآن، منها ٣٠٠ توصيلة بعزبة الجبل التابعة للوحدة المحلية بقلمشاة عام ٢٠٢٣، وتوصيل ٤٢٢ توصيلة بواقع ٣٥٥ توصيلة مياه شرب، و٦٧ توصيلة صرف صحي، داخل نطاق قرى وعزب ونجوع الوحدات المحلية بمنية الحيط وأبو جندير والغرق.

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