شرطة مكة المكرمة تقبض على مصري روج لحملات حج وهمية

القت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، لترويجه حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت الخدمات المُضللة، توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

المملكة تعلن جاهزية موسم الحج لاستقبال ضيوف الرحمن

واستعدت المملكة العربية السعودية لموسم حج 1445 هـ، وأعلنت جاهزية جميع أجهزتها لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن وراحة قاصدى البيت الحرام والمسجد النبوى.

و‎أكد رئيس الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة أطلقت خطتها الاستباقية لموسم حج 1445هـ، مدعومة بحزمة من المبادرات النوعية لتهيئة الأجواء التعبدية لضيوف الرحمن؛ تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة وتقديم أفضل الخدمات الدينية لحجاج بيت الله الحرام.

جولات رقابية

كثفت أمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الرقابية على محطات الوقود داخل نطاقها الإشرافي، استعدادا لموسم حج هذا العام، حيث تم الوقوف على 30 محطة وقود بمشاركة 100 متطوع.

وتهدف الجولات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية الخاصة بأعمال النظافة والإصحاح البيئي والسلامة المهنية للعاملين، وجاهزية المصليات والمرافق وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، حيث تسخر الأمانة كافة الإمكانيات اللازمة والكوادر البشرية والآليات وأحدث التقنيات، وذلك استعداداً لتقديم أعلى المستويات في الخدمات البلدية في حج هذا العام.

وتقوم الأمانة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج، وتنظيم أعمال اللجان الدائمة المشاركة مع الجهات الحكومية مثل لجنة الكشف على مساكن الحجاج، ولجنة الكشف على المباني الآيلة للسقوط، ولجنة مكافحة الظواهر السلبية في ساحات الحرم والطرق المؤدية إليه، ولجنة إزالة التعديات والإحداثات بالمشاعر المقدسة وحرمها، ولجنة إزالة التعديات بمكة، واللجان المشتركة مع الجهات الرقابية.



الصحة السعودية تدعو إلى الحرص على استكمال جرعات التطعيمات



دعت وزارة الصحة الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة العربية السعودية هذا العام إلى الحرص على مبادرة واستكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية مع توثيقها في تطبيق صحتي" وهي جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 اعطيت خلال عام ١٤٤٥هـ ، وجرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا اُعطيت خلال عام ١٤٤٥هـ، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية اُعطيت خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك حرصاً على صحة حجاج الداخل وضيوف الرحمن ممن يؤدون فريضة الحج معهم هذا العام.

