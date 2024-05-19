باحثة: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية حملت رسائل عديدة

أكدت نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القمة العربية الـ33 التي عقدت في المنامنة بالبحرين والتي تعد من أهم الدورات من حيث توقيتها الهام المتزامن مع الأحداث في غزة، وذكرى النكبة الـ76.

وعلقت "سعيد"، خلال لقائها ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية، مشددة على أنها من أهم الكلمات التي تم طرحها في القمة وركزت على أن العالم لم يعد يثق في المجتمع الدولي الذي بات عاجزًا عن فض الصراع، مشددًا على أن مجلس الأمن عاجز عن إصدار قرار يُلزم إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وعلى ذات النسق محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وشددت على ضرورة تسليط الضوء على عجز المجتمع الدولي والمنظمات الأممية التي من المفترض أن تقدم المساعدات إلى قطاع غزة، موضحة أن القاهرة منذ بداية الأزمة الفلسطينية وهي تتعامل كوسيط بين الطرفين لتقريب وجهات النظر.

ونوهت بأن إسرائيل قامت بتصرفات استفزازية جعلت الدولة المصرية تُصدر لغة القوة بدلًا من الخطاب السابق وهو مهم للغاية في بعض التوقيتات.

وتابعت: “ظهر ذلك في تلويح مصر بتعليق اتفاقية السلام، والانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل”.

