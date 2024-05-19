محافظة الجيزة: قرعة إلكترونية لتسكين 369 محل وباكية بسوق العياط الحضاري الجديد

مبروك لأهالي العياط

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع على ثقافة العمل الحر.

تصريحات المحافظ جاءت خلال ترأسه فعاليات إجراء القرعة الالكترونية لتسكين ٣٦٩ وحدة بيعيه ( باكيات و محلات ) بسوق مدينة العياط الحضاري الجديد الذي انشأته المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة ونقل فروشات الباعه الجائلين والمفترشين للطريق العام ونقل باكيات السوق العشوائي القديم داخلة في اطار جهود الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق سبل الراحة للبائعين وتيسير الحركة المرورية استجابة لمطالب مواطني العياط .

وأوضح اللواء أحمد راشد بأن سوق العياط الحضاري مقام علي مساحة ٣٧٠٠ م٢ ويتكون من دور أرضي وأول بإجمالي عدد ٤١٩ وحدة بيعيه حيث تم إقامته و تجهيزه بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى والتعامل مع الحرائق ومدعوم بجميع وسائل الحماية والأمان مع توصيل المرافق اللازمة ( مياه - كهرباء - صرف صحي).

وأشار المحافظ بأنه تم تخصيص عدد من الموظفين المكلفين علي مدار اليوم بإدارة السوق وأفراد آمن ونظافة مع متابعة أعمال الصيانة الدورية للحفاظ عليه وضمان عوامل الاستدامة ، إلي جانب توفير دورات مياه وكافيتريا لخدمة الباعة والمترددين علي السوق .

واضاف المحافظ بأن القرعة شملت تسكين عدد ٢٠ محل للبائعين المتقدمين علي محلات تشمل أنشطة " جزارة وأسماك ودواجن وتسكين عدد ١٢١ محل للبائعين المتقدمين علي أنشطة ملابس وأحذية بالإضافة الي تسكين عدد ٢٢٨ فروشات وباكيات بالسوق .

وأكد المحافظ انه تم تطبيق مبدأ الشفافية في اختيار الباعة المتقدمين للقرعة حيث تم حصر العقود القديمة بالسوق العشوائي والفروشات علي الطبيعة لتحقيق مبدأ العدالة وذلك من خلال لجنة متخصصة تم تشكيلها .

وكلف محافظ الجيزة مركز ومدينة العياط بعدم السماح بوجود باعة جائلين او إشغالات أمام السوق او بنهر الطريق مرة أخري وذلك بعد أن تم تخصيص سوق حضاري بديل لهم مع المتابعة الدورية لاعمال الصيانات الدورية للسوق للحفاظ علي ما تم ضخه بالسوق.

جاء ذلك بحضور ابراهيم الشهابي نائب المحافظ و محمد نور السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب محمد صلاح ابو هميلة ونادر خبيري الأعضاء عم دائرة العياط وعز امين رياض منصور نائب مركز ومدينة العياط ومجدي عبد العظيم مدير إدارة الاملاك واحمد الغندور مدير ادارة الشئون القانونية وداليا تحسين مدير الشئون المالية ومحمد جمال مدير إدارة التسويق و ممثلين عن اهالي مركز ومدينة العياط والبائعين.