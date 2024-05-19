افتتاح معرض مسابقة الشباب للفنون البصرية بالإسكندرية

أفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض مسابقة الفنون البصرية الدوره العاشرة بقاعه الاخوين وانلي بمقر المركز بوسط الاسكندرية

الفائزين بالمسابقة

وعقب افتتاح المعرض تم الاعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة لهذا العام وقام الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع واعضاء لجنه الفرز وقومسير المسابقه الدكتور محمد زياده بتسليم شهادات التميز والشهادات التشجيعيه للفائزين .

وتتيح مسابقة الفنون البصرية في نسختها العاشرة للفنانين الشباب التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم ورؤيتهم وتجاربهم الشخصية في كافة مجالات الفنون .

يذكر أنه تم فتح باب الاشتراك في المسابقه في مجالات الفنون البصريه ( التصوير والرسم والطباعه والنحت و التصوير الفوتوغرافي والتصوير الرقمي وجميع الاتجاهات الفنيه الحديثة ) يوم ٢١ مارس واستمر الي ١٨ ابريل ٢٠٢٤ ،. ووصل عدد المتقدمين للاشتراك ١٣٠ استماره وبعد نتيجه الفرز الاول تم الاعلان يوم ٢٢ ابريل عن نتيجة الفرز الاول وقبول ٦٦ عمل تم اختيار عدد ٥٥ عمل منهم للاشتراك في المعرض بشكل نهائي

جوائز المسابقة لهذا العام

مكافأة كبري بقيمه ٢٠،٠٠٠ جنيه وفاز بها عمر محمد جمال الشوباشي

مكافأة اولي ١٢.٠٠٠ جنيه وفازت بها منه الله مسعد عبد الرازق

مكأفاة ثانيه ١٠.٠٠٠ جنيه وفاز بها مناصفه كل من وئام علي عمر و ابراهيم محمد ابراهيم

مكافأة ثالثة ٨.٠٠٠ جنيه وفاز بها مناصفه كل من ميرنا اسحاق بارح و نيره احمد فتحي

وفاز بشهادات التميزكلا من ايمان ناجي احمدومنه الله محمد عباس ومحمد علاء حسني وايهاب حسام الدين فتحيى وفاطمه عادل احمد

والشهادات التشجيعية وفاز بها علياء احمد فايد ايه علي حامد

نورهان ابراهيم احمد

رئيس قطاع التنمية الثقافية

أكد رئيس قطاع التنمية الثقافية ان مسابقة الشباب للفنون البصرية في نسختها العاشرة انطلقت بروح مختلفة وطاقة كبيرة ولّدها إحساسنا الكبير بالمسؤولية عندما نرى أجيالًا من الفنانين الشباب قد شاركونا وأمتعونا بأعمالهم في بداية تجاربهم الفنية وهم الآن نجوم للحركة التشكيلية المصرية على اختلافها وثرائها وتنوعها، حيث تكمن قيمة مصر على الساحة العالمية والإقليمية في هذا التنوع والثراء الذي تزخر به حضاريا وثقافيا.

وتعد مسابقة الفنون التشكيلية مرآة حقيقة تعكس مستقبل الفنون خلال الأعوام القليلة القادمة، حيث يمكن للفنان أن يعبر عن العواطف العميقة والرؤى الفلسفية والاهتمامات الاجتماعية والثقافية، وبفضل هذا التعبير يمكن التواصل مع الجمهور وإحداث تأثير عاطفي وفكري عميق يستمر مداه وتأثيره عبر السنين.