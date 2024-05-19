معرض الزهور يفتح أبوابه أمام الجمهور يوميًا الساعة التاسعة صباحا لمدة شهر

افتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم الأحد معرض زهور الربيع، وذلك في دورته الـ91 في المتحف الزراعي بمنطقة الدقي، ويستمر لمدة شهر ويفتح أبوابة يوميا في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتبلغ سعر تذكرة معر ض الزهور 10 جنيهات أما تذكرة السيارة 25 جنيها، وهناك تخفيضات كبيرة على الزهور بالمعرض تصل إلى حوالي 30% وهي تخفيضات تختلف حسب كل عارض.

ويتميز معرض الزهور باحتوائه على مجموعات كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها النادرة، كما يضم كذلك نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

أما عن المشاركين في المعرض فهم من منتجي الزهور ونباتات الزينة وكذلك أصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث.

تخفيضات تصل إلى 30%

وفي معرض الزهور في دورته الـ91 هذا العام تم تخصيص مساحة داخل المعرض خاصة بالسلع الغذائية والموجودة بأسعار مخفضة وذلك بنسبة تصل لـ 30%، وهو الأمر الذي يعد في مصلحة الزائرين.

ومعرض الزهور 2024 هذا العام في نسخته الـ91 هذا العام يقام بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ليس فقط من مصر، وإنما من الوطن العربي، وكذلك بمشاركة المهتمين والعاملين في مجالات زهور الزينة والقطف والصبارات وتنسيق الحدائق.

الزينة والقطف

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ شركة وعارض من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق، كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.