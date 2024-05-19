تفاصيل وموعد حفل ناصيف زيتون المقبل

يستعد المطرب ناصيف زيتون، لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد يوم 21 يونيو، وذلك وسط حضور جماهيرى كبير.

ومن المقرر أن يقدم ناصيف، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب ناصيف زيتون

وكان المطرب ناصيف زيتون، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "خط أحمر" عبر يوتيوب، وهى أول تجاربه للغناء باللهجة المصرية.

ومن خلال تصوير الأغنية تغزل "زيتون" فى مصر وشعبها، واعتمد على عرض أشهر المعالم المصرية خلال الكليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح أيضًا أغنية "أنت وأنا"، كلمات عادل رافول، ألحان وسام بستانى، وسبقها أغنية "كذبة ورا كذبة" وتخطت ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، وهى من كلمات فادى أبو خليل وألحان سالم سلامة.

المطرب ناصيف زيتون

ولد في العاصمة دمشق لعائلة تعود أصولها إلى حوران بجنوب سوريا، ودرس الترجمة بناء على رغبة عائلته، لكنه أحب دراسة الموسيقى.

قدم أوراقه للمعهد العالي للموسيقى ولكنه لم ينجح في اختبار القبول في المرة الأولى، وفي العام الثاني قدم مرة أخرى ونجح فيه، تخرج من المعهد العالي للموسيقى قسم الغناء الشرقي.

وشارك في عدة حفلات بدار الأوبرا في دمشق، إضافة إلى مشاركته في كورال الفنان مارسيل خليفة. شارك في برنامج (ستار أكاديمي) الموسم السابع، واستطاع تحقيق اللقب.