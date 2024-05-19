تفاصيل جديدة بواقعة اتهام طبيب نساء وتوليد بالشروع في قتل طفل سفاح بالغربية

وجه المحامي العام الأول لنيابات طنطا الكلية، المستشار حلمي عطا الله المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، بسرعة فتح التحقيقات في واقعة اتهام طبيب نساء وتوليد بالشروع في قتل طفل سفاح"حديث الولادة" بعد إلقائه بأكوام القمامة بأحد الميادين العامة، والاستماع لأقوال أفراد التشكيل العصابي، وكذلك أقوال شهود العيان، بالإضافة لتفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم طبيب نساء وتوليد شهير، تخصص في التخلص من أطفال السفاح، وأنه قام بالتخلص من الطفل بعد إجراء عملية ولادته لأمه، ثم ساعدها في التخلص من الرضيع بمقابل مادى إلا أن العناية الإلهية أنقذت الطفل من الموت ليفتضح أمر الطبيب.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارًا يفيد بالعثور على طفل رضيع حي ملقي بأكوام القمامة بأحد الميادين العامة ـ وتم نقله داخل سيارة إسعاف إلي إحدي المستشفيات الحكومية.

وبإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، تبين قيام أحد الأشخاص بإلقاء الطفل باكوام القمامة، كما تبين ان المتهم يدعى "ر.ا" 78 سنة، طبيب نساء وتوليد، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة، وأكد أنه اعتاد إلقاء قمامة منزله بموقع العثور على الطفل الرضيع.

وبتقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والدة الطفل وبمواجهتها اعترفت بولادتها للطفل السفاح وعدم علمها بأنه حي، وأضافت أنها طلبت من الطبيب دفنه بمعرفته.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المتهمين بالتسبب في مصرع شاب غرقًا بنهر النيل في منطقة العياط، أثناء مطاردتهما لسرقة هاتفه.

بدأت تفاصيل الواقعة، بورود إخطارًا لمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة

وكشفت التحريات، أنه أثناء تواجد شابا بصحبة أصدقائه لصيد الأسماك، استولى منه شخصين على هاتفه المحمول، وخلال محاولته مطاردتهما، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما شقيقان، وتمكنوا من القبض عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيقات.