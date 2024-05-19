مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على برايتون بالجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا أمام برايتون على ملعب فالمر فى السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويخوض الشياطين الحمر المباراة من أجل استمرار الانتصارات بعد الفوزعلى نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي، فى مباراة مؤجلة من الجولة 34 .



ويحتل مان ونايتد المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد 57 نقطة فقط حتى الآن، وتلاشت آماله فى التأهل لأي بطولة أوروبية الموسم المقبل، ونفس الحال بالنسبة لفريق برايتون الذي يحتل المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

وعانى مانشستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج من تراجع نتائجه فى الفترة الأخيرة، وهو ما آثار حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير.



وكانت تقارير صحفية، كشفت عن آخر تطورات مستقبل الهولندي إيريك تين هاج في القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد مع اقتراب نهاية الموسم الجاري.

وطالب هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بإجراء تغييرات في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، وقال إنه ينبغي إلغاء استخدامه في الحالات التي تتضمن ركلات جزاء والبطاقات الحمراء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مدافع مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي أصبح أول لاعب يتحدث عن تقنية الفيديو منذ أن دعا نادي ولفرهامبتون للتصويت على ما إذا كان ينبغي إلغاء هذه التقنية.