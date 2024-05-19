اقتصادي: زيارات مدبولي للمصانع تُعطي رسائل إيجابية للمستثمرين

علق محمد البهواشي، خبير اقتصادي، على جولات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى المصانع ولمشروعات منطقة العين السخنة ودمياط وبورسعيد وبني سويف، والتي تهدف إلى تذليل العقبات، والتيسير على المستثمر.

جولات رئيس الوزراء في عدد من المصانع

وشدد “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، على أن ما يأتي في جولات رئيس الوزراء في عدد من المصانع، تأتي لزيادة مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي وأصيل في العملية الإنتاجية للدولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترسل رسائل على أرض الواقع، من خلال هذه الزيارات والتكليفات المباشرة.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على توفير الميسرات لجذب الاستثمارات واستخدام التكنولوجيا، موضحا أن الدولة المصرية تبدأ من جديد، وكلمة الجمهورية الجديدة نراها على أرض الواقع بمعناها الحقيقي، مشيرًا إلى أن المشروعات التكنولوجية المتطورة تحتاج إلى قوى بشرية مؤهلة، ما تقوم به الدولة المصرية اليوم.

وأكد الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية سيكون لها مردودها إيجابي على الاقتصاد المصري، ولها أهميتها من خلال مشروعات الدولة، وخلق الشراكات المحلية والأجنبية والمُيسرات ايضا لجذب الاستثمارات، وتأهيل القوى البشرية المصرية لاستيعاب التكنولوجيا المتطورة.