عاجل
بعد عملية تتبع.. حزب الله يقضي على جنود الاحتلال في موقع المالكية
الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اقتصادي: زيارات مدبولي للمصانع تُعطي رسائل إيجابية للمستثمرين

محمد البهواشي، خبير
محمد البهواشي، خبير اقتصادي

علق محمد البهواشي، خبير اقتصادي، على جولات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى المصانع ولمشروعات منطقة العين السخنة ودمياط وبورسعيد وبني سويف، والتي تهدف إلى تذليل العقبات، والتيسير على المستثمر.

 جولات رئيس الوزراء في عدد من المصانع

وشدد “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، على أن ما يأتي في جولات رئيس الوزراء في عدد من المصانع، تأتي لزيادة مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي وأصيل في العملية الإنتاجية للدولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترسل رسائل على أرض الواقع، من خلال هذه الزيارات والتكليفات المباشرة.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على توفير الميسرات لجذب الاستثمارات واستخدام التكنولوجيا، موضحا أن الدولة المصرية تبدأ من جديد، وكلمة الجمهورية الجديدة نراها على أرض الواقع بمعناها الحقيقي، مشيرًا إلى أن المشروعات التكنولوجية المتطورة تحتاج إلى قوى بشرية مؤهلة، ما تقوم به الدولة المصرية اليوم.

 

وأكد الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية سيكون لها مردودها إيجابي على الاقتصاد المصري، ولها أهميتها من خلال مشروعات الدولة، وخلق الشراكات المحلية والأجنبية والمُيسرات ايضا لجذب الاستثمارات، وتأهيل القوى البشرية المصرية لاستيعاب التكنولوجيا المتطورة.

مواد متعلقة

"القومي للمرأة": التطبيقات الذكية للنقل لا مفر منها.. وإلغاء الرحلة مؤشر خطر

محامي ضحية عصام صاصا:"اترافع متطوعًا ولن أحصل على مقابل.. والدية حق شرعي"

صاحب متحف مقتنيات الزعيم: أعشق عادل إمام وبعت سيارتي لجمع الأرشيف

وزير الخارجية الأسبق: مخرجات القمة العربية تلقي بأعباء على الدبلوماسية العربية

متحدث الحكومة: "تصدير العقارات" للأجانب بالدولار والتحويل عبر الجهاز المصرفي

جانتس: الخطة يتعين أن تضع رؤية ما بعد الحرب لحكم غزة

نصائح لمواجهة الرهبة والخوف من الامتحانات في نهاية العام الدراسي.. فيديو

مدير "القاهرة للدراسات": زيارات رئيس الوزراء للمصانع تبعث برسالة هامة 
الجريدة الورقية