السفير خليل الذوادي : توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية يخدم التعاون والتدريبات المشتركة بين الدول العربية

قال السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية أن توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية حتي عام ٢٠٢٤ يعود بالفائدة على القوات المسلحة في الدول العربية، بهدف تعزيز فرص التعاون العسكري المشترك للدول العربية ، وتسهيل عملية التدريب المشترك .

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع (64) للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية، برئاسة العراق ممثلا عنها اللواء الركن قاسم حميد عباس رئيس الوفد، بحضور الوزير المفوض طارق عبد السلام مدير الإدارة العسكرية .

واضاف السفير الذوادي أن انعقاد هذه الندوة جاء استكمالا للندوات السابقة وبناء على توصيات الندوة (63)، وأن موضوع هذه الندوة هو دراسة الرموز العسكرية للقوات الجوية والدفاع الجوي، و أسلحة الدمار الشامل، والإشارة ونظم المعلومات، و الإمداد المشترك الذب يشمل (التموين - النقل – الخدمات الطبية)، وذلك قصد توحيدها وإضافتها إلى معجم المصطلحات العسكرية (محدث) يتضمن كافة الرموز والاختصارات والمصطلحات العسكرية المستخدمة في قواتنا المسلحة العربية حتى عام 2024.

واشار إلى أهمية الرموز والمصطلحات العسكرية الموحدة في تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة وتعزيز العمل العربي العسكري المشترك وتوحيد الرؤى والعقائد العسكرية بين مختلف الدول العربية.

ووجه الذوادي التحية لوزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان الدول العربية لمشاركتهم في هذه الندوة، مؤكدا أن قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلا بإدارة الشؤون العسكرية سيبقى داعماً وراعياً لهذه الاجتماعات والندوات.

ومن جانبه قال رئيس الندوة اللواء الركن قاسم حميد عباس رئيس وفد جمهورية العراق ، أن الندوة تأتي في وقت عصيب مع استمرار تصاعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وتهدف الندوة لتوحيد المفاهيم العسكرية لخدمة مشروع العربي لبناء قوة عربية موحدة وزيادة وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات، بالإضافة الي إعداد دراسة هامة للقوات المسلحة العربية.